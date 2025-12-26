26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

देश का नंबर वन एयरपोर्ट बना एमपी का यह हवाई अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया शीर्ष स्थान

Khajuraho airport- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के सर्वे में हवाई यात्रियों की संतुष्टि के आधार पर खजुराहो एयरपोर्ट अव्वल आया

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 26, 2025

Khajuraho airport becomes the country's number one airport

देश का नंबर वन एयरपोर्ट बना एमपी का खजुराहो हवाई अड्डा

Khajuraho airport - हवाई सेवाओं के मामले में मध्यप्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश के विख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो का एयरपोर्ट, यात्री सुविधाओं के मामले में देश का अव्वल एयरपोर्ट बन गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने अपने सर्वे में इसे शीर्ष स्थान दिया है। हवाई यात्रियों की संतुष्टि के आधार पर खजुराहो एयरपोर्ट अव्वल आया है। सुविधाओं के साथ ही एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार के लिए इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। खजुराहो एयरपोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सहित देशभर के शीर्षस्थ एयरपोर्ट को पीछे छोड़ा है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है।

एएआई के 2025 के कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे में खजुराहो एयरपोर्ट को शीर्ष स्थान मिला है। सर्वे के राउंड 2 में एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा आदि के मानक तय किए गए थे। इस संबंध में हवाई यात्रियों की राय जानी गई।
देशभर के एयरपोर्ट के इस मूल्यांकन में खजुराहो का हवाई अड्डा यात्रियों की कसौटी पर खरा उतरा।

यात्रियों की संतुष्टि के आधार पर देशभर में शीर्ष पर

यात्री सुविधाओं, साफ सफाई और एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार पर खजुराहो एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा अंक मिले। इस प्रकार यात्रियों की संतुष्टि के आधार पर एयरपोर्ट देशभर में शीर्ष पर रहा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार खजुराहो एयरपोर्ट (Khajuraho Airport) ने वर्ष 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा जारी 'ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण' (Customer Satisfaction Survey) में देश भर में प्रथम स्थान (1st Ranking) प्राप्त किया है।

रैंकिंग और श्रेणी का मुख्य विवरण निम्नानुसार है:

  1. मुख्य रैंकिंग और स्कोर
  • रैंकिंग: देशभर के 62 हवाई अड्डों में नंबर 1 स्थान।
  • स्कोर: खजुराहो एयरपोर्ट ने 5 में से 5 (Perfect Score) अंक प्राप्त किए हैं।
  • विशेष उपलब्धि: खजुराहो ने वर्ष 2025 के दोनों राउंड (जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर) में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दूसरे राउंड में इसे 4.99 का उच्च स्कोर मिला।
  1. श्रेणी (Category)खजुराहो एयरपोर्ट को मुख्य रूप से 'ग्राहक संतुष्टि' (Customer Satisfaction) की श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
  • यह सर्वेक्षण यात्रियों से सीधे फीडबैक (जैसे सुविधाओं, कर्मचारियों का व्यवहार, स्वच्छता और सुरक्षा) के आधार पर किया गया।
  • खजुराहो एयरपोर्ट 'छोटे शहरों के एयरपोर्ट' की श्रेणी में वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है।

मध्यप्रदेश की तुलनात्मक स्थिति

मध्यप्रदेश के अन्य एयरपोर्ट्स की तुलना में खजुराहो का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:

एयरपोर्ट- रैंकिंग (अखिल भारतीय)- स्थिति

खजुराहो- 1- मध्यप्रदेश में सर्वश्रेष्ठ
भोपाल- 1- संयुक्त रूप से प्रथम
ग्वालियर- 10- शीर्ष 10 में शामिल
जबलपुर- 22 - -

खजुराहो एयरपोर्ट की सुविधाओं पर हवाई यात्रियों ने अच्छी प्रतिक्रिया जताई। यात्रियों के मुताबिक यहां लगेज वितरण का सिस्टम खासा तेज है। एयरपोर्ट का प्रतीक्षा क्षेत्र बेहतर है, बैठने की अच्छी सुविधा है। यहां की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था से भी यात्री खासे प्रभावित दिखे।

एएआई के सर्वे में खजुराहो एयरपोर्ट के देशभर में अव्वल आने पर एमपी में खासी खुशी जताई जा रही है। हवाई यात्रियों और आमलोगों का कहना है कि बेहतर सुविधाओं और उत्कृष्ट सेवाओं के दम पर खजुराहो ने देशभर के महानगरों के बड़े और भव्य एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है।

डायरेक्टर ने अपनी पूरी टीम को श्रेय दिया

खजुराहो एयरपोर्ट के डायरेक्टर संतोष सिंह ने अपनी पूरी टीम को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाएं और सुरक्षा हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता रही है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / देश का नंबर वन एयरपोर्ट बना एमपी का यह हवाई अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया शीर्ष स्थान

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

