देश का नंबर वन एयरपोर्ट बना एमपी का यह हवाई अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया शीर्ष स्थान

Khajuraho airport - हवाई सेवाओं के मामले में मध्यप्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश के विख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो का एयरपोर्ट, यात्री सुविधाओं के मामले में देश का अव्वल एयरपोर्ट बन गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने अपने सर्वे में इसे शीर्ष स्थान दिया है। हवाई यात्रियों की संतुष्टि के आधार पर खजुराहो एयरपोर्ट अव्वल आया है। सुविधाओं के साथ ही एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार के लिए इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। खजुराहो एयरपोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सहित देशभर के शीर्षस्थ एयरपोर्ट को पीछे छोड़ा है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है।