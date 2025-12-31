31 दिसंबर 2025,

बुधवार

भोपाल

ब्रा-पेंटी पहनकर सोता था चैन की नींद, अजीब शौक ने उड़ाए होश

mp news: साल 2025 के आखिरी दिन मध्यप्रदेश में सामने आया एक बेहद ही अजीब मामला, लेडीज अंडरगार्मेंट्स पहने सोता मिला युवक ।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Dec 31, 2025

bhopal ladies undergarments chor

bhopal ladies undergarments chor

mp news: मध्यप्रदेश में साल 2025 के आखिरी दिन राजधानी भोपाल में एक अजीब मामला सामने आया। भोपाल में एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है जो कि लेडीज के अंडरगार्मेंट्स (ब्रा-पेंटी) चुराता था। बीती रात वो एक घर से महिला के अंडरगार्मेंट्स चुराकर लाया था और उन्हीं को पहनकर अपने घर में चैन की नींद सो रहा था। जब उसे पकड़ा गया तो वो चोरी किए हुए लेडीज अंडरगार्मेंट्स पहने हुआ था। इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है।

लेडीज अंडरगार्मेंट्स चुराता था

मामला भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र का है। यहां मंगलवार की रात अमरनाथ कॉलोनी में रहने वाले एक डेरी संचालक के घर से चोर बालकनी में सूख रहे महिला के अंडरगार्मेंट्स चोरी कर ले गया था। डेरी संचालक ने बताया कि रात करीब 12.30 बजे चोर की परछाई दिखने पर उन्होंने गेट खोला तो चोर भाग गया था। बाद में देखा तो लेडीज अंडरगार्मेंट्स गायब थे। पास ही एक श्रम कार्ड पड़ा हुआ था जिसमें दीपक नाम लिखा हुआ था। ये श्रम कार्ड चोर का था जिसके आधार पर चोर का पता चला और पुलिस ने बुधवार की दोपहर को उसे उसके घर से पकड़ लिया।

लेडीज अंडरगार्मेंट्स पहनकर सो रहा था चैन की नींद

पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी घर में चैन की नींद सो रहा था। उसे पकड़ा गया तो इसी दौरान झूमाझटकी में नजर आया कि चोर दीपक लेडीज अंडरगार्मेंट्स पहने हुआ था। लोगों ने घटना का जो वीडियो बनाया है उसमें चोर लेडीज अंडरगार्मेंट्स पहने नजर आ रहा है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने इससे पहले भी मंदाकिनी कॉलोनी के एक घर से लेडी अंडरगार्मेंट्स चुराए थे। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भोपाल में इस तरह का मामला सामने आया है। पिछले साल भी भोपाल के मिसरौद से एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी को यूज किए हुए लेडीज अंडरगारमेंट्स चुराने का शौक था। पुलिस को उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला था। यहां अलग-अगल कॉलोनियों में वह 10 वारदातों को अंजाम दे चुका था।

Updated on:

31 Dec 2025 06:45 pm

Published on:

31 Dec 2025 06:34 pm

