ब्रा-पेंटी पहनकर सोता था चैन की नींद, अजीब शौक ने उड़ाए होश

पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी घर में चैन की नींद सो रहा था। उसे पकड़ा गया तो इसी दौरान झूमाझटकी में नजर आया कि चोर दीपक लेडीज अंडरगार्मेंट्स पहने हुआ था। लोगों ने घटना का जो वीडियो बनाया है उसमें चोर लेडीज अंडरगार्मेंट्स पहने नजर आ रहा है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने इससे पहले भी मंदाकिनी कॉलोनी के एक घर से लेडी अंडरगार्मेंट्स चुराए थे। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भोपाल में इस तरह का मामला सामने आया है। पिछले साल भी भोपाल के मिसरौद से एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी को यूज किए हुए लेडीज अंडरगारमेंट्स चुराने का शौक था। पुलिस को उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला था। यहां अलग-अगल कॉलोनियों में वह 10 वारदातों को अंजाम दे चुका था।