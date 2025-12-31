एमपी में IPS अफसरों को बड़ी सौगात, राज्य सरकार ने किया पदोन्नत

31 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी में IPS अफसरों को बड़ी सौगात, राज्य सरकार ने किया पदोन्नत

IPS officers- पुलिस अफसरों को पदोन्नत करने के आदेश, गृह विभाग ने बुधवार शाम को दी सौगात

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 31, 2025

ips promotion

ips promotion

MP IPS : सन 2025 की विदाई बेला में मध्यप्रदेश के आईपीएस अफसरों को बड़ी सौगात मिली। राज्य सरकार ने कई पुलिस अफसरों को पदोन्नत कर दिया है। गृह विभाग ने बुधवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी किए। विभाग ने 8 अलग-अलग पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। आशुतोष राय को स्पेशल डीजी बनाया गया है। इधर जबलपुर IG प्रमोद वर्मा को पदोन्न्त कर जबलपुर जोन का ADG बनाया गया है।

डीआईजी साइबर निरंजन बी वायंगणकर को आईजी साइबर के रूप में पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। ए शियास को आईजी साइबर पुलिस मुख्यालय तथा ललित शाक्यवार को आईजी शिकायत और मानव अधिकार पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है।

पुलिस अधिकारियों को डीआईजी के पद पर प्रमोट किया

जिन पुलिस अधिकारियों को डीआईजी के पद पर प्रमोट किया गया है उनमें सेनानी दूसरी वाहिनी एसएएफ ग्वालियर राकेश सगर, डीआईजी पीएचक्यू राघवेंद्र सिंह बेलवंशी, डीआईजी पीएचक्यू किरण लता केरकेट्टा, खंडवा एसपी मनोज कुमार राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो पीएचक्यू रियाज इकबाल, एसआरपी रेल भोपाल राहुल कुमार लोढा का नाम शामिल है।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार एसपी जबलपुर संपत उपाध्याय, एसपी भिंड असित यादव, एसपी धार मयंक अवस्थी, डीसीपी जोन 2 नगरीय पुलिस भोपाल विवेक सिंह, डीसीपी जोन 2 नगरीय पुलिस इंदौर कुमार प्रतीक, एसपी झाबुआ शिवदयाल और एसपी रीवा शैलेंद्र सिंह चौहान को भी पदोन्नत किया गया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

31 Dec 2025 07:57 pm

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

