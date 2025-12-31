एमपी में IPS अफसरों को बड़ी सौगात, राज्य सरकार ने किया पदोन्नत

MP IPS : सन 2025 की विदाई बेला में मध्यप्रदेश के आईपीएस अफसरों को बड़ी सौगात मिली। राज्य सरकार ने कई पुलिस अफसरों को पदोन्नत कर दिया है। गृह विभाग ने बुधवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी किए। विभाग ने 8 अलग-अलग पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। आशुतोष राय को स्पेशल डीजी बनाया गया है। इधर जबलपुर IG प्रमोद वर्मा को पदोन्न्त कर जबलपुर जोन का ADG बनाया गया है।