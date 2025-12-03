ससुराल जाते ही रोमांटिक हुए शिवराज, पत्नी से बोले तुम कहां… साधना ने मुस्कुरा कर दिया जवाब- मैं यहां

Shivraj Singh Chouhan viral video: पत्नी संग जुगलबंदी करते शिवराज सिंह चौहान। (फोटो: X)
Shivraj Singh Chouhan Vrial Video: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर गीत और भजन गाते देखा जाता है। लेकिन इस बार उनका अलग ही अंदाज नजर आया और पत्नी साधना सिंह का साथ उनकी जुगलबंदी ने लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ससुराल पक्षा में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां मंच पर साधना सिंह गाना गा रही थीं।
पत्नी साधना को इस आयोजन में गाना गाते देख शिवराज खुद को रोक नहीं पाए। साधना ने फिल्म जवानी दीवानी का वह गीत जो जया बच्चन और रणधीर कपूर पर फिल्माया गया गीत जान-ए-जां ढूढ़ती फिर रही हूं... गाया। इसी दौरान शादी समारोह में उपस्थित शिवराज सिंह चौहान भी खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर पहुंच गए।
शिवराज सिंह चौहान स्टेज पर पहुंचे और पत्नी साधना के सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। जैसे ही साधना ने अपनी लाइन्स पूरी की तुम कहां... शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा.. मैं यहां....और पत्नी साधना संग इस रोमांटिक सॉन्ग पर जुगलबंदी की। दोनों स्टेज पर हंसते-मुस्कुराते गीत गाते रहे। इस दौरान वहां उपस्थित मेहमानों के चेहरे भी खुशी से खिले नजर आए।
शिवराज और पत्नी साधना का ये विडियो सोशल मीडियापर जमकर वायरल हो गया। शिवराज के फेंस और सोशल मीडिया यूजर्स भी उनकी इस जुगलबंदी से इतने खुश हुए कि उन्होंने इस वीडियो का जमकर शेयर किया।
