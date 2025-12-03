ससुराल जाते ही रोमांटिक हुए शिवराज, पत्नी से बोले तुम कहां… साधना ने मुस्कुरा कर दिया जवाब- मैं यहां

Shivraj Singh Chouhan Vrial Video: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर गीत और भजन गाते देखा जाता है। लेकिन इस बार उनका अलग ही अंदाज नजर आया और पत्नी साधना सिंह का साथ उनकी जुगलबंदी ने लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ससुराल पक्षा में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां मंच पर साधना सिंह गाना गा रही थीं।