Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ससुराल जाते ही रोमांटिक हुए शिवराज, पत्नी से बोले तुम कहां… साधना ने मुस्कुरा कर दिया जवाब- मैं यहां

MP news: पत्नी साधना सिंह को गाता देख रोमांटिक अंदाज में स्टेज पर पहुंच गए शिवराज सिंह, आप भी देखें केंद्रीय मंत्री का जुदा अंदाज...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 03, 2025

Shivraj Singh Chouhan viral video

Shivraj Singh Chouhan viral video: पत्नी संग जुगलबंदी करते शिवराज सिंह चौहान। (फोटो: X)

Shivraj Singh Chouhan Vrial Video: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर गीत और भजन गाते देखा जाता है। लेकिन इस बार उनका अलग ही अंदाज नजर आया और पत्नी साधना सिंह का साथ उनकी जुगलबंदी ने लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ससुराल पक्षा में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां मंच पर साधना सिंह गाना गा रही थीं।

जान-ए-जां ढूंढ़ती फिर रही... तुम कहां... गीत ने बांधा समां

पत्नी साधना को इस आयोजन में गाना गाते देख शिवराज खुद को रोक नहीं पाए। साधना ने फिल्म जवानी दीवानी का वह गीत जो जया बच्चन और रणधीर कपूर पर फिल्माया गया गीत जान-ए-जां ढूढ़ती फिर रही हूं... गाया। इसी दौरान शादी समारोह में उपस्थित शिवराज सिंह चौहान भी खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर पहुंच गए।

शिवराज ने पत्नी संग की जुगलबंदी

शिवराज सिंह चौहान स्टेज पर पहुंचे और पत्नी साधना के सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। जैसे ही साधना ने अपनी लाइन्स पूरी की तुम कहां... शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा.. मैं यहां....और पत्नी साधना संग इस रोमांटिक सॉन्ग पर जुगलबंदी की। दोनों स्टेज पर हंसते-मुस्कुराते गीत गाते रहे। इस दौरान वहां उपस्थित मेहमानों के चेहरे भी खुशी से खिले नजर आए।

शिवराज सिंह चौहान और साधना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया

शिवराज और पत्नी साधना का ये विडियो सोशल मीडियापर जमकर वायरल हो गया। शिवराज के फेंस और सोशल मीडिया यूजर्स भी उनकी इस जुगलबंदी से इतने खुश हुए कि उन्होंने इस वीडियो का जमकर शेयर किया।

ये भी पढ़ें

DM को देखते ही फफक कर रोया मुसाफिर, आपबीती सुनकर कलेक्टर ने मांगी माफी
दमोह
MP News Damoh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 03:15 pm

Published on:

03 Dec 2025 03:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ससुराल जाते ही रोमांटिक हुए शिवराज, पत्नी से बोले तुम कहां… साधना ने मुस्कुरा कर दिया जवाब- मैं यहां

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में एक साथ 75 अफसरों को अनूठी सजा, नये फरमान से वायरल हो गईं IAS Officer संस्कृति जैन

MP news Municipal Commissioner Bhopal sanskriti jain action
भोपाल

अपने आप बुक कर सकेंगे ‘मेट्रो ट्रेन’ का Ticket, जानें कैसे

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

राज्यपाल का आदेश: यूनिवर्सिटी में बंद होंगे 20 से ज्यादा कोर्स, मांगी गई List

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

भाजपा के मंत्री बोले- हम राजीव गांधी की सोच को बढ़ा रहे, राहुल गैंग का विरोध क्यों?

mp bjp
भोपाल

48 घंटे का आंदोलन शुरु, भूखे रहकर ‘ट्रेन’ दौड़ा रहे हैं लोको पायलट

(Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.