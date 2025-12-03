DM को देखते ही फफक कर रोया मुसाफिर, आपबीती सुनकर कलेक्टर ने मांगी माफी

दरअसल दमोह में एक अस्पताल में अपने परिजन का इलाज कराने आए एक व्यक्ति को कर्मचारियों ने सर्द रात में रैन बसेरे से उठाकर बाहर फेंक दिया। इस दौरान ही कलेक्टर सुधीर कोटर औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो उन्हें देखते ही एक मुसाफिर उनके सामने बिलख-बिलख कर रो पड़ा। फफकते हुए अन्य मुसाफिरों ने भी कलेक्टर को आप बीती सुनाई कि किस तरह उन्हें रैन बसेरे में रहने नहीं दिया जा रहा है। आप बीती सुनते ही कलेक्टर ने सबसे पहले इन सभी मुसाफिरों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। फिर एक्शन का आश्वासन भी दे दिया।