दमोह

आ गई डेट इस महीने नये घर में शिफ्ट होंगे चीते, करोड़ों के बजट को मंजूरी

Project Cheetah Third Home: प्रशासनिक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों से अटका था चीता शिफ्टिंग का ये प्रोजेक्ट, नए साल 2026 में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व(VDTR) नौरादेही, सागर में दौड़ेते दिखेंगे चीते

दमोह

image

Sanjana Kumar

Dec 17, 2025

Project Cheetah india

Project Cheetah india: मध्यप्रदेश का रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है चीतों का तीसरा घर। (photo: patrika file photo)

Project Cheetah Third Home: वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (वीडीटीआर) में चीता प्रोजेक्ट अब साकार होने की दहलीज पर है। लंबे समय से प्रशासनिक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों से अटका यह प्रोजेक्ट 2026 में गति पकड़ेगा। शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद तैयारियों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि निर्माण कार्य मार्च तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके बाद जुलाई तक चीतों की शिफ्टिंग हो सकेगी।

5.20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत

डिप्टी डायरेक्टर डॉ. एए अंसारी ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत शासन द्वारा 5.20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से चीतों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।

2026 में शिफ्ट होंगे चीते

- 5.20 करोड़ मंजूर

- मार्च 2026 तक पूरा होगा निर्माण कार्य

- जुलाई 2026 तक चीतों की शिफ्टिंग की की उम्मीद

-3 से 4 चीते शुरू में लाए जा सकते हैं

चीतों के नए आवास में बनेंगे 8 बोमा

एमपी के प्रोजेक्ट चीता के तहत मोहली क्षेत्र में 8 बोमा तैयार होंगे। इनमें 4 क्वारंटाइन बोमा 50-50 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होंगे। यहां चीतों को प्रारंभिक अवधि में रखा जाएगा। इसके अलावा 100-100 हेक्टेयर के 4 सॉफ्ट रिलीज बोमा भी बनेंगे। वीडीटीआर के अफसरों के अनुसार, बजट स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उम्मीद है कि 3 से 4 चीते रिजर्व में आएंगे।

17 Dec 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / आ गई डेट इस महीने नये घर में शिफ्ट होंगे चीते, करोड़ों के बजट को मंजूरी

