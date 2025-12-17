IPL 2026: 7 करोड़ के वैंकटेश अय्यर, करोड़ों में बिके एमपी के ये खिलाड़ी भी

सौम्य पांडे (Saumya Pandey)- एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्पिनर सौम्या पांडे को फिर से एक बार आईपीएल ऑक्शन की सूची में शामिल किया गया। इस बार एमपीएल सीजन में सौम्या ने 6 मैच खेले जिनमें उन्होंने 6 विकेट लिए। बाकी नहीं, सौम्य भारत की अंडर 19 वर्ल्डकप 2024 की टीम का भी हिस्सा थे। वे 7 मैचों में 18 विकेट लिए थे। इसके बाद उन्हें एमपी की डोमेस्टिक टीम में जगह मिल गई थी। हालांकि, अंडर 19 और एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पिछले ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। इस बार उनका बेस प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए रखा गया था।