IPL 2026: 7 करोड़ के वैंकटेश अय्यर, करोड़ों में बिके एमपी के ये खिलाड़ी भी

आईपीएल ट्रॉफी।
IPL 2026: आइपीएल 2026 के लिए मंगलवार को हुई मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर कोलकाता नाइटराइडर्स ने रेकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपए का दांव लगाया। वे आइपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उनसे आगे ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपए) और श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़ रुपए) हैं।
इंदौर के वेंकेटेश अय्यर को आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु) ने सात करोड़ रुपए में खरीदा। वे इंदौर के ही रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी की ओर से खेलेंगे। इससे पूर्व वेंकेटश को आइपीएल-18 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ में सर्वाधिक राशि में खरीदा था। इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान को लखनऊ जाइंटस ने रिटेन किया।
छिंदवाड़ा के सौंसर के ऑलराउंडर मंगेश यादव को आरसीबी ने 5.20 करोड़ में खरीदा। जिला क्रिकेट एसो. के सचिव आशीष त्रिपाठी ने हर्ष व्यक्त किया है।
-अक्षत रघुवंशी - 30 लाख - 2.2 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स
-कुलदीप सेन - 75 लाख - 75 लाख - राजस्थान रॉयल्स
-वेंकटेश अय्यर - 2 करोड़ - 7 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
-शिवांग कुमार - 30 लाख - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद
-मंगेश यादव - 30 लाख - 5.20 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रितिक टाडा (Ritik Tada)- इस सूची में दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एमपीएल में अपने प्रदर्शन के दम पर पहले घरेलू टीम में जगह बनाई और फिर आईपीएल नीलामी में अपना नाम शामिल कराया। ऑल-राउंडर ऋतिक ने एमपीएल 2025 में कुल 6 मैचों में 173 रन बनाए, लेकिन मुख्य आकर्षण उनका स्ट्राइक रेट था। उन्होंने पूरे सीजन में 216 की शानदार स्ट्राइक रेट बनाए रखी। लेकिन इनका खाता नहीं खुल पाया।
सागर सोलंकी (Sagar Solanki)-एमपी से एक और ऑल राउंडर जिसने एमपीएल में अपने खेल से सबका दिल जीता था। उन्होंने रीवा जैगुआर की तरफ से खेलते हुए 7 मैचों में 146 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट भी लिए हैं।
सौम्य पांडे (Saumya Pandey)- एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्पिनर सौम्या पांडे को फिर से एक बार आईपीएल ऑक्शन की सूची में शामिल किया गया। इस बार एमपीएल सीजन में सौम्या ने 6 मैच खेले जिनमें उन्होंने 6 विकेट लिए। बाकी नहीं, सौम्य भारत की अंडर 19 वर्ल्डकप 2024 की टीम का भी हिस्सा थे। वे 7 मैचों में 18 विकेट लिए थे। इसके बाद उन्हें एमपी की डोमेस्टिक टीम में जगह मिल गई थी। हालांकि, अंडर 19 और एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पिछले ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। इस बार उनका बेस प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए रखा गया था।
शिवम शुक्ला (Shivam Shukla)- लेग स्पिनर शिवम शुक्ला दोनों को एमपीएल और डोम स्टिक परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल 2026 ऑक्शन में जगह मिली। इस बार एमपीएल में शिवम ने 7 मैचों में 11 विकेट लिए। इस बार के सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शिवम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। अब तक 9 मैचों में शिवम ने 14 विकेट लिए हैं। हालांकि, डोमेस्टिक में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद पिछली बार उन्हें किसी भी फ्रैंचाइजी ने नहीं खरीदा था। इस बार उनकी बेस प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए रखी गई थी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में एक दिनी मैच खेला जाएगा। टिकट दर मप्र क्रिकेट एसोसिएशन ने मंगलवार को घोषित की। सबसे महंगा टिकट 7000, सबसे सस्ता 800 रुपए का है। एक व्यक्ति को चार टिकट बुक कराने की पात्रता होगी।
राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, यूपी के बल्लेबाज प्रशांत वीर आइपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैण्ड खिलाड़ी बने। चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14.20- 14.20 करोड़ में टीम में शामिल किया।
