ये क्या! प्रेमी के लिए पति को छोड़ा, पैसे खत्म हुए तो प्रेमी छोड़ भागा, पति के पास लौटकर दर्ज कराई FIR

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर पहली बार उसी के घर में आकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जब पति काम पर जाते तब वो मिलने घर पर आता। इस दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके द्वारा शादी करने का लालच देने पर पीड़िता उसकी बातों में आ गई और अपने घर से 2 लाख रुपए नगद और सोने के जेवर लेकर उसके पास चली गई। महिला के अनुसार, आरोपी ने उसे पीथमपुर, इंदौर और सीहोर में अलग अलग किराए के कमरों में रखा। इस दौरान कई बार उसका शारिरिक शोषण किया और उसके पैसे और ज्वेलरी खाने-पीने और कमरों के किराए देने में उड़ा दिए।