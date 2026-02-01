इंदौर में इंजीनियर को जेसीबी से कुचलने की कोशिश, वीडियो वायरल

करीब 55 सेकंड का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिख रहा है कि जेसीबी ऑपरेटर और इंजीनियर के बीच पहले किसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद के दौरान ही जेसीबी ऑपरेटर जेसीबी का पंजा अचानक इंजीनियर की तरफ मोड़ देता है। जेसीबी का पंजा जैसे ही इंजीनियर के सिर के पास आता है तो वो बचने के लिए नीचे झुकता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जेसीबी ऑपरेटर पंजे से इंजीनियर को दबाने की कोशिश करता है लेकिन ऐन वक्त पर इंजीनियर पीछे की तरफ हट जाता है जिससे उसकी जान बाल-बाल बच जाती है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग शोर मचाते हैं तो इंजीनियर जेसीबी के नीचे से हटकर बाहर निकलता है और फिर एक पत्थर उठाकर जेसीबी पर मारते भी दिख रहा है।