‘लाड़ली बहना योजना’ रजिस्ट्रेशन को लेकर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाड़ली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा था कि योजना का रजिस्ट्रेशन बंद होने से पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं, लेकिन 20 अगस्त 2023 से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण नई पात्र महिलाएं योजना से वंचित हो रही हैं।