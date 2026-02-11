MPPSC 2026: अप्रैल तक बढ़ सकते राज्य सेवा परीक्षा 2026 के पद

बावजूद अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की उम्मीद अब भी बनी हुई है। 26 अप्रेल को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 प्रस्तावित है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले तक पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यदि शासकीय विभाग अपनी-अपनी ओर से पदों की मांग आयोग को भेजते हैं तो अप्रेल के अंत तक नए पद जोड़े जा सकते हैं।