11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MPPSC 2026: अप्रैल तक बढ़ सकते राज्य सेवा परीक्षा 2026 के पद

MPPSC 2026: नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले तक पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.....

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Feb 11, 2026

MPPSC 2026

MPPSC 2026 प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MPPSC 2026: मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में लगातार कम पदों पर निकल रही भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। राज्य सेवा परीक्षा-2026 के लिए आयोग ने सिर्फ 155 पदों पर विज्ञापन निकाला है। यह सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले तीन सालों से राज्य सेवा परीक्षा में 200 से कम पद ही दिए जा रहे हैं।

बावजूद अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की उम्मीद अब भी बनी हुई है। 26 अप्रेल को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 प्रस्तावित है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले तक पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यदि शासकीय विभाग अपनी-अपनी ओर से पदों की मांग आयोग को भेजते हैं तो अप्रेल के अंत तक नए पद जोड़े जा सकते हैं।

पद बढऩे के कैसे बने आसार

विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 2024 की राज्य सेवा परीक्षा में शुरुआत में सिर्फ 60 पदों का विज्ञापन जारी किया था। बाद में विभिन्न विभागों की मांग आने पर 50 पद और जोड़कर कुल 110 पदों पर भर्ती की गई। इसी आधार पर माना जा रहा है कि इस बार भी पद बढऩे की संभावना है।

3 साल से 200 से कम पद

साल 2024 में केवल 110 पद
साल 2025 में 158 पद
साल 2026 में 155 पद

घटते पदों का असर, कम हो गए आवेदन

राज्य सेवा प्री परीक्षा 2022 में 427 पद थे। 2 लाख 75 हजार आवेदन आए। 2019 से 2021 के बीच हर वर्ष 3 लाख आवेदन होते थे। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में 283 पदों पर ढाइ लाख आवेदन आए। 2024 में 110 पदों पर 1 लाख 83 हजार आवेदन हुए। पहली बार आवेदन 2 लाख से नीचे आए। 2025 में 158 पदों पर आवेदन 1 लाख 18 हजार रह गए।

ये भी पढ़ें

होली से पहले ‘स्पेशल ट्रेनों’ का हो गया ऐलान, चेक करें रूट और टाइमिंग
भोपाल
Holi Special Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 01:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MPPSC 2026: अप्रैल तक बढ़ सकते राज्य सेवा परीक्षा 2026 के पद

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘लाड़ली बहना योजना’ रजिस्ट्रेशन को लेकर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज

Ladli Behna Yojana
इंदौर

हड़ताल पर जा रहे हैं बैंक कर्मचारी, आज ही निपटा लें बैंकिंग और बीमा सेवा से जुड़े काम

Bank Strike
इंदौर

दूषित पानी से दुआएं भी बेअसर, 2 साल की सिया चली गई… पिता का छलका दर्द,’किसे दोष दूं’

Indore news 2 years siya died
इंदौर

प्यार, धोखा और कत्ल…भांजे के प्यार में पड़ी मामी ने ‘वैलेंटाइन-डे’ पर पति को सुला दिया था’ मौत की नींद

Valentine's Day Crime
इंदौर

Indore के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 2 और मौतें, अब तक 35 लोग गंवा चुके हैं जान

indore news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.