एमपी में बनेगी 4-लेन सड़क, 2 तहसील के 20 गांव से ली जाएगी जमीन

Indore-Ujjain Green Field 4 Lane: इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न तहसीलों के कुल 20 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके बदले प्रभावित किसानों और भूस्वामियों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले कुल 626 करोड़ 49 लाख 76 हजार 436 की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से जुड़े कुल 662 प्रभावित खातेदार/परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।