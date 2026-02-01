एमपी में भाजपा नेता पर चली गोली, बाल-बाल बचे

विवाद और गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कौशल की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ जान से मारने के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में नामजद प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि घटना के कई घंटे बाद तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कोतवाली थाना प्रभारी राहुल शर्मा ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। घटना के बाद हरसोला फाटा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और विवाह समारोहों के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े आयोजनों के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन और पुलिस की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।