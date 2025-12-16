भाजपा विधायक के बहू-बेटे ने तोड़ा नियम, गर्भगृह में घुसकर पहनाई ‘वरमाला’

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का परिवार फिर से सुर्खियों में आ गया है। शहर के प्रसिद्ध खजराना मंदिर के गर्भगृह में विधायक के बेटे और बहू ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।



दरअसल, 12 दिसंबर को गोलू शुक्ला के बड़े बेटे अंजनेश और पत्नी सिमरन खजराना मंदिर पहुंचे थे। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन की भूमिका पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।



आपको बता दें कि, कोविड-19 के बाद से खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर प्रशासन ने बैन लगाया था।



इधर, सोशल मीडिया एक चर्चा तेजी से चल रही है कि अंजनेश की शादी में जो आतिशबाजी की गई थी। वह 70 लाख रुपये में हुई थी।