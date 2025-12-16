भाजपा विधायक के बहू-बेटे ने तोड़ा नियम, गर्भगृह में घुसकर पहनाई ‘वरमाला’

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का परिवार फिर से सुर्खियों में आ गया है। शहर के प्रसिद्ध खजराना मंदिर के गर्भगृह में विधायक के बेटे और बहू ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल, 12 दिसंबर को गोलू शुक्ला के बड़े बेटे अंजनेश और पत्नी सिमरन खजराना मंदिर पहुंचे थे। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन की भूमिका पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।
आपको बता दें कि, कोविड-19 के बाद से खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर प्रशासन ने बैन लगाया था।
इधर, सोशल मीडिया एक चर्चा तेजी से चल रही है कि अंजनेश की शादी में जो आतिशबाजी की गई थी। वह 70 लाख रुपये में हुई थी।
हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है, जब शुक्ला परिवार विवादों में रहा है। इससे पहले जुलाई महीने में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का छोटा बेटा रुद्राक्ष जबरन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुस गया था। उस दौरान मंदिर कर्मचारी ने रुद्राक्ष को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे भी धमकाया था। तब गोलू शुक्ला भी मौके पर मौजूद थे।
भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला 11 अप्रैल को आधी रात में अपने साथियों के साथ करीब 1 बजे रात देवास स्थित माता टेकरी मंदिर अपने साथियों को लेकर करीब एक दर्जन वाहनों के काफिले के साथ माता टेकरी मंदिर पहुंचा था। तब विधायक पुत्र पर आरोप लगे थे कि मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद पुजारी से जबरन कपाट खुलवाए थे। जब पुजारी ने इससे इनकार कर दिया तो रुद्राक्ष शुक्ला और उसके साथियों ने पुजारी के गाली-गलौज और मारपीट कर दी थी।
