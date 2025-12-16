16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

Indore Airport की International उड़ान जल्द, उद्योग-निवेश के लिए बनेगा Game Changer

Indore Airport: इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से की चर्चा, फिर दी अहम जानकारी, बोले- अब केवल औपचारिक मंजूरी का इंतजार...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Dec 16, 2025

Indore Airport

Indore Airport(photo:FB)

Indore news: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने की लंबे समय से चली आ रही मांग अब जल्द पूरी होती दिख रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सोमवार को संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से चर्चा के बाद यह अहम जानकारी दी है।

औपचारिक मंजूरी मिलते ही रास्ता साफ

सांसद लालवानी ने बताया कि केंद्र सरकार इंदौर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। आवश्यक प्रक्रियाएं और तकनीकी औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं। जैसे ही औपचारिक मंजूरी मिलेगी, इंदौर से सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता साफ हो जाएगा।

समय और लागत दोनों की होगी बचत

बता दें कि अभी तक इंदौर के यात्रियों को दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक या यूरोप-अमेरिका की उड़ानों के लिए दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद जाना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से समय और लागत दोनों की बचत होगी। वहीं इंदौर न सिर्फ हवाई यात्रियों के लिए बल्कि उद्योग और व्यापार के लिहाज से भी एक बड़ा हब बनकर उभरेगा।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम इंदौर की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा 'गेम चेंजर' साबित होगा। आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सीधा फायदा मिलेगा। विदेशी निवेशकों और एनआरआई कारोबारियों के लिए इंदौर और ज्यादा अट्रेक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा।

टूरिज्म पर भी दिखेगा असर

टूरिज्म की बात करें तो इस क्षेत्र पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। महाकाल लोक, ओंकारेश्वर, मांडू, उज्जैन और आसपास के पर्यटन स्थलों तक विदेशी पर्यटकों की सीधी पहुंच आसान हो जाएगी। इससे होटल, ट्रैवल और सर्विस सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी।

ग्लोबल मैप पर और मजबूती से बनेगी पहचान

सांसद शंकर लालवानी ने भरोसा जताया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से इंदौर जल्द अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूती से अपनी पहचान बनाएगा। इंदौर के लिए यह सिर्फ एयरपोर्ट का अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि विकास को नई उड़ान देगा।

ये भी पढ़ें

हटाया जाना तय, इसी महीने टूटेंगे कई मकान-दुकान
भोपाल
Bulldozers Action

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore Airport की International उड़ान जल्द, उद्योग-निवेश के लिए बनेगा Game Changer

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MPPSC Exam Calendar 2026 ने किया निराश, करियर की चिंता में कैंडिडेट्स

MPPSC
इंदौर

मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों में भीषण आग, कई किमी दूर तक दिखीं लपटें

Mumbai–Agra Highway Fire
इंदौर

सीएम से कैलाश विजयवर्गीय बोले- आपके नाम से डराते अफसर… भरी बैठक में किया तंज

Kailash Vijayvargiya Statement
इंदौर

14000 वर्ग किमी में विकसित होगा एमपी का यह महानगर, जोड़े जाएंगे तीन एयरपोर्ट

Indore Metropolitan Region
इंदौर

सौतेला पिता कमरे में छिपकर बेटी को कपड़े बदलते देख रहा था, मां पहुंची तो मचा हंगामा

indore news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.