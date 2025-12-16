Indore Airport की International उड़ान जल्द, उद्योग-निवेश के लिए बनेगा Game Changer

Indore news: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने की लंबे समय से चली आ रही मांग अब जल्द पूरी होती दिख रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सोमवार को संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से चर्चा के बाद यह अहम जानकारी दी है।