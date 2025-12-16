Indore Airport की International उड़ान जल्द, उद्योग-निवेश के लिए बनेगा Game Changer

Indore Airport(photo:FB)
Indore news: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने की लंबे समय से चली आ रही मांग अब जल्द पूरी होती दिख रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सोमवार को संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से चर्चा के बाद यह अहम जानकारी दी है।
सांसद लालवानी ने बताया कि केंद्र सरकार इंदौर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। आवश्यक प्रक्रियाएं और तकनीकी औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं। जैसे ही औपचारिक मंजूरी मिलेगी, इंदौर से सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता साफ हो जाएगा।
बता दें कि अभी तक इंदौर के यात्रियों को दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक या यूरोप-अमेरिका की उड़ानों के लिए दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद जाना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से समय और लागत दोनों की बचत होगी। वहीं इंदौर न सिर्फ हवाई यात्रियों के लिए बल्कि उद्योग और व्यापार के लिहाज से भी एक बड़ा हब बनकर उभरेगा।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम इंदौर की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा 'गेम चेंजर' साबित होगा। आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सीधा फायदा मिलेगा। विदेशी निवेशकों और एनआरआई कारोबारियों के लिए इंदौर और ज्यादा अट्रेक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा।
टूरिज्म की बात करें तो इस क्षेत्र पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। महाकाल लोक, ओंकारेश्वर, मांडू, उज्जैन और आसपास के पर्यटन स्थलों तक विदेशी पर्यटकों की सीधी पहुंच आसान हो जाएगी। इससे होटल, ट्रैवल और सर्विस सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी।
सांसद शंकर लालवानी ने भरोसा जताया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से इंदौर जल्द अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूती से अपनी पहचान बनाएगा। इंदौर के लिए यह सिर्फ एयरपोर्ट का अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि विकास को नई उड़ान देगा।
