हटाया जाना तय, इसी महीने टूटेंगे कई मकान-दुकान

भोपाल. मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन इसी सप्ताह होना है। इसके लिए इंदौर की एक्सपर्ट टीम को यहां बुलाया गया है। अलग-अलग 22 दल बनाए गए हैं जिनका प्रभार इंदौर मेट्रो के एक्सपर्ट्स को सौंपा गया है। कोशिश की जा रही है कि इंदौर में जो शुरुआती गलतियां हुईं, उसे यहां न दोहराया जाए। एम्स से सुभाष ब्रिज तक के 6.22 किमी लंबाई के प्रायोरिटी कॉरिडोर में कमर्शियल रन शुरू किया जाएगा।