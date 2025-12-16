हटाया जाना तय, इसी महीने टूटेंगे कई मकान-दुकान

अवैध मकानों पर चला बुलडोजर (Photo Source- Patrika)
MP News: करोंद में कृषि उपज मंडी के पास एलिवेटेड स्टेशन बनेगा। इसके लिए संबंधित मकान, दुकानों का अतिक्रमण इसी माह हटाया जाएगा। प्रशासन की ओर से नामजद सूची तैयार कर पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। पुल बोगदा से करोद के बीच ये स्टेशन है। 15 हितग्राहियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है।
एसडीएम बैरागढ़ (भोपाल) की ओर से इन्हें खुद ही हटने का कहा गया था, लेकिन कई अब भी वहीं बने हुए हैं। इन्हें इस माह आखिर तक हटाया जाएगा। पुल बोगदा के बाद ऐशबाग से मेट्रो लाइन करीब साढ़े तीन किमी लंबाई तक अंडरग्राउंड होगी। ये सिंधी कॉलोनी से बाहर आएगी। इसके बाद एलिवेटेड आगे करोंद पीपल चौराहा तक पहुंचेगी।
भोपाल. मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन इसी सप्ताह होना है। इसके लिए इंदौर की एक्सपर्ट टीम को यहां बुलाया गया है। अलग-अलग 22 दल बनाए गए हैं जिनका प्रभार इंदौर मेट्रो के एक्सपर्ट्स को सौंपा गया है। कोशिश की जा रही है कि इंदौर में जो शुरुआती गलतियां हुईं, उसे यहां न दोहराया जाए। एम्स से सुभाष ब्रिज तक के 6.22 किमी लंबाई के प्रायोरिटी कॉरिडोर में कमर्शियल रन शुरू किया जाएगा।
कॉरपोरेशन को इसमें भी सबसे ज्यादा यात्रियों की उम्मीद एम्स से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच में है। मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन में पहले यात्री कौन होंगे? इसे लेकर बैठकें की जा रही हैं। सात दिन फ्री कमर्शियल रन के लिए अलग-अलग श्रेणी में ग्रुप्स तय किए जा रहे हैं।
