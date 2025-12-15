Ladli Behna Yojana पर बड़ा अपडेट, फिर बढ़ सकते हैं पैसे… मिलेंगे 3000!

एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के विधान सभा चुनावों में लाड़ली बहना योजना ही बीजेपी के लिए बड़ी गेमचेंजर योजना साबित हुई। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनावों में जीत की रणनीति 90 के दशक से लेकर 2010 तक अलग थी और लाड़ली बहना योजना के आते ही चुनावों में जीत की धुरी कहे जाने वाले जहां जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय पहचान, परंपरागत वोट बैंक अब काफी पीछे छूट चुके हैं। 81 फीसदी लाभार्थी महिलाओं में से करीब आधी महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, महिला वोटिंग बढ़ी और जीत का अंतर रिकॉर्ड भी।