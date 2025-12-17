Patrika Jazba Police Award 2025: 30 जांबाजों को सम्मानित करेंगे सीएम मोहन यादव

पत्रिका समूह बेहतर पुलिसिंग एवं अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने लगातार अभियान चला रहा है। यह आयोजन उसी पहल और सामाजिक सरोकार का हिस्सा है, जिसके जरिए पत्रिका जज्बा में शामिल होकर सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को विषय पर अपने विचार साझा करने का मंच उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह पुलिस विभाग और समाज के बीच पत्रिका समूह एक सेतु की भूमिका भी निभाता आ रहा है।