17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Patrika Jazba Police Award 2025: 30 जांबाजों को सम्मानित करेंगे सीएम मोहन यादव

Patrika Jazba: बेहतर पुलिसिंग और अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने पत्रिका समूह की बड़ी पहल और सामाजिक सरोकार का हिस्सा है 'जज्बा'

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 17, 2025

Patrika Jazba police award 2025

Patrika Jazba police award 2025: सीएम डॉ. मोहन यादव जांबाजों को करेंगे सम्मानित। (Patrika file Photo)

Patrika Jazba 2025: नागरिक सुरक्षा और कर्तव्य परायणता के मोर्चे पर हर वक्त पूरी तत्परता और निष्ठा के साथ तैनात जांबाज पुलिस जवानों का बुधवार को सम्मान किया जाएगा। 'पत्रिका पुलिस जज्बा अवॉर्ड-2025' के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 30 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सम्मान समारोह राजधानी भोपाल के रेडिसन होटल में शाम 7 बजे से आयोजित होगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे।

ज्यूरी का होगा फैसला

समारोह में भोपालपुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मोनिका शुक्ला, देहात एसपी आरएस प्रजापति समेत समस्त डीसीपी, एडीसीपी मौजूद रहेंगे। आयोजन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अनुशासन, ब्रेवरी, साइबर जांच, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट की श्रेणियों में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को ज्यूरी द्वारा चयनित किया गया है।

पत्रिका समूह का अभियान

पत्रिका समूह बेहतर पुलिसिंग एवं अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने लगातार अभियान चला रहा है। यह आयोजन उसी पहल और सामाजिक सरोकार का हिस्सा है, जिसके जरिए पत्रिका जज्बा में शामिल होकर सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को विषय पर अपने विचार साझा करने का मंच उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह पुलिस विभाग और समाज के बीच पत्रिका समूह एक सेतु की भूमिका भी निभाता आ रहा है।

ये भी पढ़ें

मंत्री जी ने चलते-चलते दुकान से उठा ली मूली, फिर अमरूद उठाकर खाने लगे, वीडियो हुआ वायरल
राजगढ़
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 09:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Patrika Jazba Police Award 2025: 30 जांबाजों को सम्मानित करेंगे सीएम मोहन यादव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कड़ाके की ठंड, 4.8 डिग्री पहुंचा भोपाल का पारा, कई जिलों में कोहरे का अलर्ट

Severe Cold Alert
भोपाल

विधानसभा का विशेष सत्र आज, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप पेश करेगी सरकार, होगी अहम चर्चा

MP Assembly special session
भोपाल

बदल जाएगा ‘एमपी का नक्शा’, 3 नए जिले और 1 संभाग बनाने की तैयारी, देखें रिपोर्ट

mp news
Patrika Special News

एमपी के इस लेफ्ट आर्म पेसर को RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा

mangesh yadav
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों को कम से कम पौने 2 लाख का घाटा, सरकार के फरमान ने उड़ाई नींद

Employees in MP suffer a loss of at least ₹1.75 lakh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.