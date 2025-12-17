मंत्री जी ने चलते-चलते दुकान से उठा ली मूली, फिर अमरूद उठाकर खाने लगे, वीडियो हुआ वायरल

आपको बता दें कि, ये कोई पहली बार नहीं, जो कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल का कोई कृत्य चर्चा का विषय बना हो, इससे पहले भी वो एक के कारण खासा चर्चा में रह चुके हैं। दरअसल, राजगढ़ के सारंगपुर में भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने कहा था-, '3 दिसंबर 1923 को मुझे विधायक बनाया गया। 25 दिसंबर 1923 को आप सबकी कृपा से मुख्यमंत्री ने मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये पदवी सेवा का कार्य मुझे मिला है। हमने मुस्लिम क्षेत्र में भी साफ पानी देने का काम किया।' इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा की बात ये थी कि, उन्होंने वो बयान एक कागज़ पर पढ़ते-पढ़ते दिया था।