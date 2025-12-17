17 दिसंबर 2025,

राजगढ़

मंत्री जी ने चलते-चलते दुकान से उठा ली मूली, फिर अमरूद उठाकर खाने लगे, वीडियो हुआ वायरल

MP News : राज्यमंत्री गौतम टेटवाल हाट बाजार में चलते-चलते एक दुकान से मूली उठाकर खाने लगे। यही नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने एक दुकान से अमरूद भी उठाकर खाने शुरु कर दिए। घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 17, 2025

MP News

बाजार में चलते-चलते फल उठाकर खाते राज्यमंत्री (Photo Source- Video Screenshot)

MP News :मध्य प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री गौतम टेटवाल राजगढ़ के एक हाट बाजार में चलते-चलते एक दुकान से मूली उठाकर खाने लगे। यही नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने एक दुकान से अमरूद भी उठाकर खाने शुरु कर दिए। इसपर भी बस न करते हुए आगे उन्होंने एक दुकानदार से कहा- 'एक किलो हल्दी कार्यालय लेकर आए।' मंत्री जी की इन हरकतों पर साथ चल रहे भाजपा कार्यकर्ता हंसते नजर आए। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है।

आपको बता दें कि, गुजरे रविवार को जिले के प्रभारी मंत्री चेतन्य काश्यप के राजगढ़ दौरे के दौरान खिलचीपुर नाके पर कृषि विभाग की ओर से जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यमंत्री गौतम टेटवाल भी शामिल हुए। उद्घाटन के बाद मंत्री गौतम टेटवाल ने चलते-चलते एक दुकान से मूली उठाकर खाना शुरु कर दी। यही नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने दोनों हाथों में अमरूद उठा लिए और उन्हें भी खाना शुरु कर दिया। इस दौरान उन्हें कच्ची हल्दी का भी एक स्टॉल नजर आया। उसके सामने से गुजरते हुए उन्होंने हल्दी वाले से कहा- 'एक किलो हल्दी कार्यालय ले आना।'

चर्चा का विषय बना वीडियो

बताया जा रहा है कि, हाट बाजार के उद्घाटन के लिए रिबन काटने के बाद जब सभी नेता जैविक हाट में लगे स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी मंत्री गौतम टेटवाल ने ये सब किया। खास बात ये रही कि, जिस समय प्रभारी मंत्री स्टाल से चीजें उठा रहे थे, तब उनके साथ मंत्री नारायण सिंह पवार, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं, मंत्री की इन हरकतों को किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बना हुआ है।

पहले भी वायरल हो चुका एक वीडियो

आपको बता दें कि, ये कोई पहली बार नहीं, जो कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल का कोई कृत्य चर्चा का विषय बना हो, इससे पहले भी वो एक के कारण खासा चर्चा में रह चुके हैं। दरअसल, राजगढ़ के सारंगपुर में भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने कहा था-, '3 दिसंबर 1923 को मुझे विधायक बनाया गया। 25 दिसंबर 1923 को आप सबकी कृपा से मुख्यमंत्री ने मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये पदवी सेवा का कार्य मुझे मिला है। हमने मुस्लिम क्षेत्र में भी साफ पानी देने का काम किया।' इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा की बात ये थी कि, उन्होंने वो बयान एक कागज़ पर पढ़ते-पढ़ते दिया था।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Dec 2025 08:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / मंत्री जी ने चलते-चलते दुकान से उठा ली मूली, फिर अमरूद उठाकर खाने लगे, वीडियो हुआ वायरल

