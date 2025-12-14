15 साल की बच्ची को मिला न्याय, 16 दिन में 62 साल के दोषी को उम्रकैद की सजा



इस मामले का खुलासा तब हुआ जब रक्षाबंधन पर पीड़िता की बुआ घर आईं। बुआ के गौर करने पर उन्हें पीड़िता का पेट असामान्य दिखा। जांच कराने पर पता चला कि वह गर्भवती है। जिसके बाद बुआ ने पीड़िता से सख्ती से पूछताछ की। कई बार कहने पर पीड़िता ने बुआ को सारी बातें बता दी। इसके बाद परिजन ने थाने में एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया और जांच पूरी कर केस डायरी अदालत में पेश कर दी। कोर्ट में सुनवाई 24 नवंबर से शुरू हुई थी। इंदौर हाईकोर्ट की अनुमति पर पीड़िता का गर्भपात भी कराया गया था। अब इस मामले में पीड़िता को न्याय मिल गया है। आरोपी को उम्रकैद की साजसना दी गई है।