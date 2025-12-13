कांग्रेस के ‘दिग्गज नेता’ ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को पीटा, युवक कांग्रेस अध्यक्ष का चश्मा भी गिरा

पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह के द्वारा एक कार्यकर्ता को बार-बार हटने के लिए कहा जा रहा था। जब कार्यकर्ता नहीं माना तो उन्होंने दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए। इसी दौरान मौके पर मौजूद युवक कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया का चश्मा भी गिर गया।



इधर, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमन अरोरा को उछाल दिया। उन्हें बैरिकेड के दूसरी ओर धकेलने की कोशिश की। हालांकि वे अपने ही ओर नीचे गिर पड़े। जिन्हें कार्यकर्ताओं ने संभाला।



कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर से पहले लगे गेट के बाहर भारी बल तैनात किया था। बाद में एडीएम प्रताप सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। जिन्हें कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन दिया।