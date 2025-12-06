दोस्त की शादी से लौट रहे थे युवक, अचानक ट्रक से टकराई कार, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन-देवास मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। जिसमें राजगढ़ के एक युवक की मौत हो गई। वह अपने दोस्त के साथ कार में दताना से उज्जैन जा रहा था। उसी दौरान सामने से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।



पूरा मामला यहां शनिवार की सुबह साढ़े चार से पांच बजे के बीच का बताया जा रहा है। नरवर (उज्जैन) पुलिस के अनुसार वाहनों काफी क्षतिग्रस्त हो चुके थे। हादसे में विशाल पिता भूवानसिंह (26) निवासी टोड़ी (ब्यावरा) जिला राजगड़ और संदीप पिता सजनसिंह पटेल (35) निवासी असालना, बड़नगर (उज्जैन) की मौत हो गई। ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हुई थी, दोनों स्कॅर्पियो में सवार होकर उज्जैन की ओर जा रहे थे।



दोनों युवक दोस्त थे और इंदिरा नगर में अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। तभी देवास मार्ग पर दताना-मताना में यह हादसा हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों वाहन को अलग किया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नरवर पुलिस ने मामला जांच में लिया है।