6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

दोस्त की शादी से लौट रहे थे युवक, अचानक ट्रक से टकराई कार, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में हुए सड़क हादसे में राजगढ़ जिले के युवक की जान चली गई।

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Himanshu Singh

Dec 06, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन-देवास मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। जिसमें राजगढ़ के एक युवक की मौत हो गई। वह अपने दोस्त के साथ कार में दताना से उज्जैन जा रहा था। उसी दौरान सामने से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

पूरा मामला यहां शनिवार की सुबह साढ़े चार से पांच बजे के बीच का बताया जा रहा है। नरवर (उज्जैन) पुलिस के अनुसार वाहनों काफी क्षतिग्रस्त हो चुके थे। हादसे में विशाल पिता भूवानसिंह (26) निवासी टोड़ी (ब्यावरा) जिला राजगड़ और संदीप पिता सजनसिंह पटेल (35) निवासी असालना, बड़नगर (उज्जैन) की मौत हो गई। ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हुई थी, दोनों स्कॅर्पियो में सवार होकर उज्जैन की ओर जा रहे थे।

दोनों युवक दोस्त थे और इंदिरा नगर में अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। तभी देवास मार्ग पर दताना-मताना में यह हादसा हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों वाहन को अलग किया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नरवर पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 07:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / दोस्त की शादी से लौट रहे थे युवक, अचानक ट्रक से टकराई कार, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खुशखबरी…. 2026 में शुरू होगी MP की ये रेल लाइन, चलेगी सपनों की ट्रेन, निरीक्षण पूरा

WCR GM inspection new rajgarh station Bhopal-Ramganjmandi rail line mp news
राजगढ़

बेटी का प्रेमी के संग घर से भागना पिता को नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दी जान

RAJGARH
राजगढ़

एमपी में बैलगाड़ी से 30 किमी का सफर कर कलेक्ट्रेट पहुंचा दिव्यांग, बताई पीड़ा

rajgarh
राजगढ़

‘मैं तुम्हें पसंद करता हूं…’ 2 बीवियों’ से भर गया मन, तीसरी को ले आया ‘भाजपा नेता’

(Photo Source: AI Image)
राजगढ़

‘Sorry…sorry..मुझे माफ करना, मैं अपनी स्वेच्छा से मर रही हूं, आपकी पूजा’

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.