‘Sorry…sorry..मुझे माफ करना, मैं अपनी स्वेच्छा से मर रही हूं, आपकी पूजा’

MP News: सारी… सॉरी… सॉरी… मुझे माफ करना, मैं अपनी स्वेच्छा से जान दे रही हूं, मर रही हूं। आपकी पूजा। ये आखिरी शब्द थे, 11वीं कक्षा में पढऩे वाली 15 वर्षीय छात्रा के। परिजन ने जब उसे फंदे पर लटका देखा तो बदहवास हो गए। आनन-फानन में उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।