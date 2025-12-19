19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राजगढ़

276 करोड़ में बनेगी 2-लेन सड़क, MP के 3 जिलों को करेगी कनेक्ट

MP News: सीधा मार्ग बनाने के लिए मौजूदा पीएम सड़क और अन्य छोटी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इस परियोजना के हिस्से के रूप में दो बड़े पुलों का भी निर्माण किया जाएगा।

राजगढ़

Akash Dewani

Dec 19, 2025

Road Construction:राजगढ़ से गुना और आगर जिले में जाने के लिए टू लेन की सीधी सड़क बनने वाली है। टू लेन सड़क करीब सात मीटर चौड़ी रहेगी। वर्तमान में बन रहे प्रधानमंत्री सड़क सहित अन्य छोटे मार्ग को चौड़ा कर सीधे मार्ग बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में दो बड़े ब्रिज भी बनेंगे। जिससे यातायात सुगम हो जाएगा। साथ ही करीब 50 से 70 किलोमीटर का फेर वाहन चालकों के लिए बचेगा।

यानी उन्हें ब्यावरा, सारंगपुर, जीरापुर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे बड़ी राहत जिले के यात्रियों, वाहन चालको को मिलने वाली है। यह सुगम सड़क जल्द बनने वाली है, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुना जिले से जोड़ने वाली 39 किमी सड़क 144 करोड़ और आगर जिले को जोड़ने वाली 42 किमी की सड़क 132 करोड़ की लागत से बनेगी। (mp news)

बारिश में बिगड़ जाते है हालात

जिला मुख्यालय से कालीपीठ क्षेत्र मैं जाने के लिए वर्तमान में बड़ी समस्या है। यहां हर बारिश में समस्या होती है, सड़क मार्ग छोटे पुल पर पानी होने के कारण बंद हो जाता है। करीब 100 से अधिक गांवों का संपर्क हर बारिश में टूट जाता है। अब 28 करोड़ की लागत से इसी प्रोजेक्ट में यह नया ब्रिज शामिल है। जिसका निर्माण किया जाएगा। यह अत्याधुनिक होगा और टू लेन में होगा, जिसमें आने-जाने के लिए अलग वे रहेगा।

दोनों बड़े प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी- पीडब्लूडी

दोनों ही प्रमुख प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। टेंडर प्रोसेस में काम किया जा रहा है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। दोनों अत्याधुनिक तरीके से सड़कें बनेंगी और नेवज नदी का छोटा पुल भी फोरलेन वे में बनेगा। यानी आने-जाने का अलग-अलग मार्ग रहेगा। दीपक कुमार, ईई, पीडब्ल्यूडी, राजगढ़

प्रोजेक्ट-1- गुना जिले को जोड़ेगा

  • राजगढ़-कालीपीठ-सुआसड़ा-घोड़ापछाड़ रोड
  • लंबाई- 39 किलोमीट
  • लागत -144 करोड़ (28 करोड़ छोटा पुल, 86 करोड़ करोड़ सिविल वर्क), (6 करोड़ इलेक्ट्रिक वर्क)।
  • रूट- राजगढ- हिरणखेड़ी-टांडीकलां-कालीपीठ-कलीखेड़ा-बनानिया-खारपोरस-भवानीपुरा-संवासड़ा-घोड़ापछाड़-प्रेमपुरा-सुहाहेड़ी-जलालपुरा-किला अमरगढ़।
  • वर्तमान व्यवस्था- ब्यावरा से होकर जाने पर 125 किमी दूरी।
  • नई सड़क के बाद: 50 किमी कम हो जाएगी दूरी।

प्रोजेक्ट-2: आगर जिले को जोड़ेगा

  • राजगढ़-खुजनेर-बड़ागांव-नलखेड़ा-आगर रोड
  • रूट -खुजनेर-पांदा-भैंसवा माता- खजूरियाघाटा-गागरिया- टिकोद- बड़ागांव-नलखेड़ा-आगर।
  • लंबाई- 42 किलोमीटर
  • लागत-132 करोड़ (95 करोड़ सिविल वर्क, 18 करोड़ कालीसींध पुल, 4 करोड़ इलेक्टट्रक)
  • वर्तमान व्यवस्था- राजगढ़ से सारंगपुर होते हुए 83 किमी और जीरापुर होते हुए 76 किमी सफर होता है।
  • नई व्यवस्था- 30 किलोमीटर का फेर बचेगा महज 50 किमी के दायरे में ही सफर पूरा हो जाएगा। (mp news)

Published on:

19 Dec 2025 07:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / 276 करोड़ में बनेगी 2-लेन सड़क, MP के 3 जिलों को करेगी कनेक्ट

