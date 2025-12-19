276 करोड़ में बनेगी 2-लेन सड़क, MP के 3 जिलों को करेगी कनेक्ट

जिला मुख्यालय से कालीपीठ क्षेत्र मैं जाने के लिए वर्तमान में बड़ी समस्या है। यहां हर बारिश में समस्या होती है, सड़क मार्ग छोटे पुल पर पानी होने के कारण बंद हो जाता है। करीब 100 से अधिक गांवों का संपर्क हर बारिश में टूट जाता है। अब 28 करोड़ की लागत से इसी प्रोजेक्ट में यह नया ब्रिज शामिल है। जिसका निर्माण किया जाएगा। यह अत्याधुनिक होगा और टू लेन में होगा, जिसमें आने-जाने के लिए अलग वे रहेगा।