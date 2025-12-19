276 करोड़ में बनेगी 2-लेन सड़क, MP के 3 जिलों को करेगी कनेक्ट

2-lane road construction approved which connects Rajgarh to Guna and Agar (फोटो- Freepik)
Road Construction:राजगढ़ से गुना और आगर जिले में जाने के लिए टू लेन की सीधी सड़क बनने वाली है। टू लेन सड़क करीब सात मीटर चौड़ी रहेगी। वर्तमान में बन रहे प्रधानमंत्री सड़क सहित अन्य छोटे मार्ग को चौड़ा कर सीधे मार्ग बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में दो बड़े ब्रिज भी बनेंगे। जिससे यातायात सुगम हो जाएगा। साथ ही करीब 50 से 70 किलोमीटर का फेर वाहन चालकों के लिए बचेगा।
यानी उन्हें ब्यावरा, सारंगपुर, जीरापुर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे बड़ी राहत जिले के यात्रियों, वाहन चालको को मिलने वाली है। यह सुगम सड़क जल्द बनने वाली है, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुना जिले से जोड़ने वाली 39 किमी सड़क 144 करोड़ और आगर जिले को जोड़ने वाली 42 किमी की सड़क 132 करोड़ की लागत से बनेगी। (mp news)
जिला मुख्यालय से कालीपीठ क्षेत्र मैं जाने के लिए वर्तमान में बड़ी समस्या है। यहां हर बारिश में समस्या होती है, सड़क मार्ग छोटे पुल पर पानी होने के कारण बंद हो जाता है। करीब 100 से अधिक गांवों का संपर्क हर बारिश में टूट जाता है। अब 28 करोड़ की लागत से इसी प्रोजेक्ट में यह नया ब्रिज शामिल है। जिसका निर्माण किया जाएगा। यह अत्याधुनिक होगा और टू लेन में होगा, जिसमें आने-जाने के लिए अलग वे रहेगा।
दोनों ही प्रमुख प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। टेंडर प्रोसेस में काम किया जा रहा है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। दोनों अत्याधुनिक तरीके से सड़कें बनेंगी और नेवज नदी का छोटा पुल भी फोरलेन वे में बनेगा। यानी आने-जाने का अलग-अलग मार्ग रहेगा। दीपक कुमार, ईई, पीडब्ल्यूडी, राजगढ़
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग