बड़ी खबर: 5 नगर निगमों से जुड़कर बनेगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन, ऐसा होगा रोडमैप

भोपाल को मुख्य शहर जबकि सीहोर रायसेन को औद्योगिक केंद्र, विदिशा को विरासत केंद्र, और राजगढ़ को एक प्रमुख कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गौर्तलब है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन जिलों के हिस्से शामिल किए जा रहे हैं। प्राथमिक नक्शे में 8791 वर्ग किमी का दायरा तय किया था। (MP News)