18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बड़ी खबर: 5 नगर निगमों से जुड़कर बनेगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन, ऐसा होगा रोडमैप

MP News: भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यह रीजन 10 हजार वर्गमीटर का होगा जिसमें आसपास के 5 नगर निगम भी जोड़े जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 18, 2025

bhopal metropolitan region update 5 nagar nigam mp news

bhopal metropolitan region update (Patrika.com)

Bhopal Metropolitan Region:भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का 10 हजार वर्ग किमी तक विस्तार किया जाएगा। शासन की ओर से इसे लेकर बनाए नियमों को टीएंडसीपी इसी सप्ताह अधिसूचित कर देगी, ताकि इसका काम तेज हो सके। भोपाल मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी एक्ट उद्योग केंद्रों और पर्यटन सर्किटों की योजनाएं तय होंगी।

भोपाल को मुख्य शहर जबकि सीहोर रायसेन को औद्योगिक केंद्र, विदिशा को विरासत केंद्र, और राजगढ़ को एक प्रमुख कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गौर्तलब है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन जिलों के हिस्से शामिल किए जा रहे हैं। प्राथमिक नक्शे में 8791 वर्ग किमी का दायरा तय किया था। (MP News)

सेप्ट के साथ मिलकर प्लानिंग

आयुक्त टीएडसीपी श्रीकांत बनौठ के अनुसार भोपाल विकास प्राधिकरण मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। सेप्ट यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन के तहत सीहोर और रायसेन में इंडस्ट्री कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने निवेश लिया जाएगा।

राजगढ़ जिले के क्षेत्रों को कृषि आधारित नए बाजारों का केंद्र बनाया जाएगा। इसमें सेटेलाइट टाउन होंगे, टूरिस्ट सेंटर व सर्किट की प्लानिंग भी है। शहरी क्षेत्र की बजाय रीजन के रूरल एरिया में विशेष आवासीय क्षेत्र बनाकर लोगों को बसाएंगे और कार्यस्थल पर आवाजाही के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करेंगे।

इन जिलों के ये क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन में होंगे शामिल

  • रायसेन जिले के रायसेन, औबेदुल्लागंज।
  • विदिशा जिले के विदिशा, ग्यारसपुर, गुलाबगंज।
  • सीहोर जिले के सीहोर, इछावर, आष्टा, श्यामपुर, जावर।
  • राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़, जीरापुर ब्यावरा, पिछोर, खुजनेर।
  • भोपाल जिले के हुजूर बैरसिया

इस तरह होगा विकास का खांका

  • क्षेत्र विकास के आधार पर योजना
  • क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की योजना
  • क्षेत्र में ग्रोथ सेंटर को चिन्हित करना
  • सेटेलाइट टाउन के लिए क्षेत्र चिन्हित करना
  • टूरिस्ट सेंटर व सर्किट भी तय होगा
  • पर्यावरणीय विकास के लिए पूरा मैनेजमेंट तय करना
  • बेहतर कृषि भूमि का संरक्षण प्लान
  • केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, जिसमें रोड, प्राकृतिक नाले, जनसुविधाएं और सेवाओं के साथ रीजन के आर्थिक विकास का पूरा मैप रहेगा।

ये भी पढ़ें

संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर साल बढ़ेगा वेतन, अनुकंपा नियुक्ति की होंगी
भोपाल
contract employees annual salary increments compassionate appointments mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 09:41 am

Published on:

18 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी खबर: 5 नगर निगमों से जुड़कर बनेगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन, ऐसा होगा रोडमैप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कड़ाके की ठंड, तापमान 5 डिग्री पहुंचा, 19 और 20 को शीतलहर और कोहरे की चेतावनी

Cold Wave And Fog Warning
भोपाल

MP विधानसभा विशेष सत्र: मंत्री विजयवर्गीय ने की नेहरू परिवार की तारीफ, देश का पहला कॉरिडोर नहीं बनेगा

MP Assembly Special Session Kailash Vijayvargiya praises Nehru family tiger corridor
भोपाल

एमपी में जल्द दिखेंगे गैंडा और जिराफ, सीएम मोहन ने किया अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ

International Forest Fair
भोपाल

भोपाल रिंग रोड के हर क्रॉसिंग पर बनेंगे ब्रिज, खत्म होगा ट्रैफिक टकराव

bhopal ring road bridges flyover construction MPRDC mp news
भोपाल

2 साल के विकास के सवाल पर भाजपा विधायक का अटपटा बयान, ‘मेरे पास इंची टेप नहीं, नापकर…’

MLA Pannalal Shakya
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.