18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘तंबाकू’ खाने वाले पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम, डैमेज हो रहे आपके DNA

MP News: अध्ययन में 18 से 55 वर्ष के 57 पुरुषों को शामिल किया गया था।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 18, 2025

AIIMS Report

AIIMS Report (Photo Source- freepik)

MP News: तंबाकू सेवन से फेफड़ों और हृदय रोग ही नहीं बढ़ते बल्कि इससे पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राघवेंद्र कुमार विदुआ की रिसर्च में यह जानकारी सामने आयी है। शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन पुरुषों के डीएनए को डैमेज करता है। इससे उनकी प्रजनन क्षमता कम होती है। इस अध्ययन में 18 से 55 वर्ष के 57 पुरुषों को शामिल किया गया था।

इनमें 28 तंबाकू सेवन करने वाले और 29 वे है जो नशा नहीं करते। अध्ययन में पाया गया कि तंबाकू से पुरुषों में शुक्राणुओं की जीवितता कम थी। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से भी महत्वपूर्ण रहा। वहीं, स्पर्म की गतिशीलता भी तंबाकू खाने वालों में कम पाई गई। खास बात यह रही कि तंबाकू सेवन की अवधि जितनी लंबी रही, शुक्राणुओं की गुणवत्ता में गिरावट उतनी ही अधिक देखी गई।

तंबाकू कैसे पहुंचाता है नुकसान

शोध के अनुसार तंबाकू में मौजूद निकोटीन, कैडमियम, सीसा और अन्य विषैले रसायन अंडकोष में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। इससे शुक्राणु की झिल्ली और डीएनए को नुकसान, हार्मोनल असंतुलन, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में कमी और स्पर्म की कार्यक्षमता घटने जैसी समस्याएं होती है। इसका असर प्राकृतिक गर्भधारण की संभावना घटने, गर्भपात के बढ़ते खतरे और भविष्य की संतान के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।

क्यों खास है यह रिसर्च

यह अध्ययन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह पोस्टमॉर्टम नमूनों पर आधारित है। इससे जीवित अवस्था में होने वाले भ्रमकारी कारकों- जैसे हाल की बीमारी, दवाओं का असर या सैंपल कलेक्शन की गलती का प्रभाव कम हो जाता है। और तंबाकू के दीर्घकालिक प्रभावों विदुआ का आकलन संभव हो पाता है।

डॉ. विदुआ को बुधवार धवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन 'टॉक्सोकॉन-21' में प्रतिष्ठित डॉ. आंद्रे बेस्ट फैकल्टी प्रेजेंटेशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसमें डॉ. संगीता मोइरंगथेम, सुश्री लीना लोखंडे और डॉ. अश्वनी टंडन शामिल है।

ये भी पढ़ें

पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव
जबलपुर
Indian Railways

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘तंबाकू’ खाने वाले पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम, डैमेज हो रहे आपके DNA

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में हाइपोथर्मिया मेडिकल इमरजेंसी घोषित, केंद्र की एडवाजरी के बाद ALERT

Hypothermia Medical Emergency Declared in MP
भोपाल

10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर जारी, पूछे जाएंगे छोटे उत्तर वाले प्रश्न

MP Board exam
भोपाल

भोपाल में NGT की बड़ी कार्रवाई, बिल्डर पर ठोका 5 लाख 35 हजार का जुर्माना, जानें मामला

NGT Action In Bhopal
भोपाल

बड़ी खबर: 5 नगर निगमों से जुड़कर बनेगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन, ऐसा होगा रोडमैप

bhopal metropolitan region update 5 nagar nigam mp news
भोपाल

एमपी में कड़ाके की ठंड, तापमान 5 डिग्री पहुंचा, 19 और 20 को शीतलहर और कोहरे की चेतावनी

Cold Wave And Fog Warning
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.