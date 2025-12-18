‘तंबाकू’ खाने वाले पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम, डैमेज हो रहे आपके DNA

MP News: तंबाकू सेवन से फेफड़ों और हृदय रोग ही नहीं बढ़ते बल्कि इससे पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राघवेंद्र कुमार विदुआ की रिसर्च में यह जानकारी सामने आयी है। शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन पुरुषों के डीएनए को डैमेज करता है। इससे उनकी प्रजनन क्षमता कम होती है। इस अध्ययन में 18 से 55 वर्ष के 57 पुरुषों को शामिल किया गया था।