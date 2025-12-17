17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी में बैठक में अधिकारियों पर नाराज हुए कलेक्टर, पूछा- अब तक एक भी FIR क्यों नहीं?

MP News: मई 2025 से अभी तक जिले में एक भी फूड सेफ्टी की एफआईआर नहीं होने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी ।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Dec 17, 2025

rajgarh

collector expressed anger at the officials during the meeting (फोटो सोर्स- राजगढ़ कलेक्टर फेसबुक पेज)

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में दूध में मिलावट करने वाले मिलावटखोर उजागर हुए लेकिन फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मई से अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई गई ये सवाल जब बुधवार को कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से पूछी तो कुछ देर के लिए बैठक में सन्नाटा सा छा गया। कलेक्टर ने जिलास्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में काफी नाराजगी व्यक्त की और साथ ही ये भी कहा कि कार्रवाई नहीं करना बेहद चिंताजनक है।

बैठक में कलेक्टर ने जताई नाराजगी

कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को कलेक्टर डॉ. गिरीश गौतम ने जिलास्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि मई 2025 से अभी तक जिले में एक भी फूड सेफ्टी की एफआईआर नहीं हुई है। जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई साथ ही दोनों फूड सेफ्टी इंस्पेक्टरों को प्रतिमाह रोटेशन बनाकर सेम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा की विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करना बेहद चिंताजनक है। बैठक में उन्होंने जिला जेल व उप जेल में भी माह में दो बार निरीक्षण करने के निर्देश फूड सेफ्टी अधिकारी को दिए। साथ ही एमडीएम, आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों व सभी अस्पतालों में संचालित कैंटीन में भी फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के निर्देश दिए।

9000 लाइसेंस, जनसंख्या के हिसाब से 14000 जारी होना थे

बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में लगभग 9 हजार फूड सेफ्टी लाइसेंस जारी हुए हैं। जनसंख्या के मानक से लगभग 14 हजार लाइसेंस जारी होने चाहिए थे। कलेक्टर ने फूड सेफ्टी अधिकारी को निर्देश दिए कि दूध की सघन जांच करें और मिलावट मिलने पर एफआईआर दर्ज करें। इस दौरान कलेक्टर ने साफ तौर पर ये भी निर्देश दिए कि दूध में मिलावट करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाए। बैठक में अशासकीय सदस्य शैलेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, अशोक दांगी सहित अन्य उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल
गुना
guna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 06:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में बैठक में अधिकारियों पर नाराज हुए कलेक्टर, पूछा- अब तक एक भी FIR क्यों नहीं?

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंत्री जी ने चलते-चलते दुकान से उठा ली मूली, फिर अमरूद उठाकर खाने लगे, वीडियो हुआ वायरल

MP News
राजगढ़

5 मिनट पहले किया राम-राम….अचानक आया Heart attack, मौत

heart attack
राजगढ़

76 हजार लोगों को नहीं मिलेगा राशन, 10 हजार की पेंशन होल्ड

Ration distribution (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

15 साल की बच्ची को मिला न्याय, 16 दिन में 62 साल के दोषी को उम्रकैद की सजा

MP News
राजगढ़

कांग्रेस के ‘दिग्गज नेता’ ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को पीटा, युवक कांग्रेस अध्यक्ष का चश्मा भी गिरा

राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.