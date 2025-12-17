एमपी में बैठक में अधिकारियों पर नाराज हुए कलेक्टर, पूछा- अब तक एक भी FIR क्यों नहीं?

कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को कलेक्टर डॉ. गिरीश गौतम ने जिलास्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि मई 2025 से अभी तक जिले में एक भी फूड सेफ्टी की एफआईआर नहीं हुई है। जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई साथ ही दोनों फूड सेफ्टी इंस्पेक्टरों को प्रतिमाह रोटेशन बनाकर सेम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा की विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करना बेहद चिंताजनक है। बैठक में उन्होंने जिला जेल व उप जेल में भी माह में दो बार निरीक्षण करने के निर्देश फूड सेफ्टी अधिकारी को दिए। साथ ही एमडीएम, आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों व सभी अस्पतालों में संचालित कैंटीन में भी फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के निर्देश दिए।