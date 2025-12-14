76 हजार लोगों को नहीं मिलेगा राशन, 10 हजार की पेंशन होल्ड

इसके लिए निकायों और जनपदों कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई, लेकिन र्मचारी पहुंचे ही नहीं। ऐसे में सरकार ने जरूरतमंद 76 हजार हितग्राहियों का राशन बंद कर दिया और करीब 10 हजार की पेंशन भी होल्ड कर दी है। दरअसल जिले में साल 2023 से ई-केवायसी कराने का काम चल रहा है। पूरे जिले में 16.57 लाख लोगों की ई-केवायसी की जानी थी। इनमें से अभी तक 15.33 लाख यानी 92.58 फीसदी लोगों की ही ई-केवायसी हो सकी है। 1.21 लाख लोगों की ई-केवायसी होना बाकी है।