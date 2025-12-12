12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

93% अंकों की मार्कशीट लेकर आई महिला, नहीं पढ़ पाई हिंदी, 70 पद होल्ड

MP News: अंकसूचियां भले ही संबंधित वेबसाइटों पर दिख रही थीं, पर बनावट, भाषा और फॉर्मेट संदिग्ध था.....

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Astha Awasthi

Dec 12, 2025

anganwadi recruitment scam

anganwadi recruitment scam (Photo Source - Patrika)

MP News: विभिन्न राज्यों से फर्जी अंकसूची बनवाने वाले रैकेट का खुलासा जिले की आंगनबाड़ी भर्ती में हुआ है। कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए 70 आवेदकों ने मध्यप्रदेश बोर्ड के बजाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बोर्ड की अंकसूचियां लगाईं। अब इनके पद होल्ड किए गए हैं। अंकसूचियां भले ही संबंधित वेबसाइटों पर दिख रही थीं, पर बनावट, भाषा और फॉर्मेट संदिग्ध था। ये बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 216 वैध बोर्ड की सूची में भी नहीं हैं। विभाग का दावा है कि समय रहते धांधली का खुलासा कर लिया गया।

दो पर पहले से दर्ज है एफआइआर

जिले में फर्जी अंकसूची बनाने वाला गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह 40-50 हजार रुपए लेकर 10वीं, 12वीं की फर्जी अंकसूची तैयार कर देता है। बीते वर्षों की भर्तियों में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। राजगढ़ के कम्प्यूटर सेंटर संचालक भाई कुणाल और राजू मेवाड़े पर एफआइआर दर्ज है। कोतवाली और खिलचीपुर थानों में भी प्रकरण दर्ज हैं, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है।

आपत्ति समिति के सामने कई ऐसे मामले आए, जिन्होंने फर्जीवाड़े की पुष्टि कर दी। एक महिला 93% अंकों की अंकसूची लेकर आई। वह नहीं बता सकी कि 12वीं में विषय कौन-कौन से थे। कई महिलाएं साधारण हिन्दी वाक्य तक नहीं पढ़ सकीं, जबकि अंकसूची में 80-90% अंक थे।

अब मेरिट को मिलेगा अवसर

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार जिनकी अंकसूचियां संदिग्ध या अमान्य मिलीं, उनके आवेदन रद्द कर मेरिट सूची में दूसरे, तीसरे स्थान पर रहीं महिलाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा रही है। विभाग ने अभ्यर्थियों को विकल्प दिया है कि वे जिला स्तरीय आपत्ति समिति, उसके बाद एडीएम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

अस्तित्व में ही नहीं

खिलचीपुर के नाटाराम निवासी कुमैरसिंह ने पत्नी के आवेदन के लिए 50 हजार रुपए देकर दिल्ली बोर्ड की 10वीं-12वीं की अंकसूची बनवाई। जांच में पता चला कि ऐसा कोई बोर्ड है ही नहीं। कर्नाटक बोर्ड के नाम पर बनाए गए एक अन्य आवेदक की अंकसूची भी जाली पाई गई।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में ‘E-ग्रेड’ लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर देनी होगी परीक्षा
नर्मदापुरम
school exam , mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 01:09 pm

Published on:

12 Dec 2025 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / 93% अंकों की मार्कशीट लेकर आई महिला, नहीं पढ़ पाई हिंदी, 70 पद होल्ड

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजगढ़ में तनाव, दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव, शहर में दहशत का माहौल

Rajgarh News
राजगढ़

एमपी में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, Food Inspector को थमाया नोटिस; वेतनवृद्धि भी रोकी

राजगढ़

दोस्त की शादी से लौट रहे थे युवक, अचानक ट्रक से टकराई कार, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

राजगढ़

बड़ी खुशखबरी…. 2026 में शुरू होगी MP की ये रेल लाइन, चलेगी सपनों की ट्रेन, निरीक्षण पूरा

WCR GM inspection new rajgarh station Bhopal-Ramganjmandi rail line mp news
राजगढ़

बेटी का प्रेमी के संग घर से भागना पिता को नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दी जान

RAJGARH
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.