बड़ी खुशखबरी…. 2026 में शुरू होगी MP की ये रेल लाइन, चलेगी सपनों की ट्रेन, निरीक्षण पूरा

इसके बाद वे सीधे नेवज नदी पर बन रहे ब्रिज पर पहुंची, जहां के लगभग 10 फीसदी पूरे हो चुके काम का मूल्यांकन किया। संबंधित निर्माण एजेंसी और अन्य इंजीनियर्स, टीम को उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता न करें। उन्होंने टीम के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। उल्लेखनीय है कि 276 किमी के रेल लाइन राजस्थान के सीमा में काम पूरा हो चुका है। मप्र में 20 किमी हिस्से में खिलचीपुर-नयागांव का ट्रैक तैयार है लेकिन गाड़ी नहीं चल पाई है। इसके अलावा राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, कुरावर क्षेत्र में काम चल रहा है।