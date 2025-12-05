बड़ी खुशखबरी…. 2026 में शुरू होगी MP की ये रेल लाइन, चलेगी सपनों की ट्रेन, निरीक्षण पूरा

Bhopal-Ramganjmandi rail line inspection (Patrika.com)
(राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट)
Bhopal-Ramganjmandi rail line: पश्चिम मध्य रेलवे की जीएम शोभना बंदोपाध्याय (WCR GM Shobhana Bandopadhyay) गुरुवार को राजगढ़ पहुंची। उन्होंने जिले की बहुप्रतीक्षित रेल लाइन भोपाल-रामगंजमंडी लाइन का निरीक्षण किया। वे पहले राजगढ़ में नवीनतम स्टेशन (New Rajgarh Station) पर पहुंची, इसके बाद भोपाल-कोटा मंडल के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का मुआयना किया। वहां उन्होंने कार्यों की बारीकियां देखीं। उन्होंने कहा कि 2026 में हर हाल में रेल लाइन पूरी कर ली जाएगी। (MP News)
जीएम सड़क मार्ग से होते हुए राजगढ़ पहुंची, जहां उनके साथ रेलवे निर्माण विभाग की टीम भी पहुंची। डिप्टी चीफ इंजीनियर मोहम्मद वसीम भी उनके साथ थे। जीएम ने पैदल भ्रमण कर रेलवे स्टेशन को देखा। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर संबंधित इंजीनियर सहित ठेकेदारों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि तय समयसीमा में काम पूरा करें। स्टेशन पर वर्तमान में साइडों का काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म लगभग बनकर तैयार हो चुका है।
इसके बाद वे सीधे नेवज नदी पर बन रहे ब्रिज पर पहुंची, जहां के लगभग 10 फीसदी पूरे हो चुके काम का मूल्यांकन किया। संबंधित निर्माण एजेंसी और अन्य इंजीनियर्स, टीम को उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता न करें। उन्होंने टीम के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। उल्लेखनीय है कि 276 किमी के रेल लाइन राजस्थान के सीमा में काम पूरा हो चुका है। मप्र में 20 किमी हिस्से में खिलचीपुर-नयागांव का ट्रैक तैयार है लेकिन गाड़ी नहीं चल पाई है। इसके अलावा राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, कुरावर क्षेत्र में काम चल रहा है।
वर्ष 2000 में रखी गई नींव के बाद से ही 3350 करोड़ रुपए की लागत के रेल लाइन का काम लगातार चल रहा है। कुछ हिस्सों में ब्रिज और छोटे पुल-पुलियाओं का काम जारी है। लगातार इसकी डेडलाइन बदली जा रही है। अब माना जा रहा है कि 2026 में लाइन का काम पूरा हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के फॉस्टट्रैक प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसकी मॉनीटरिंग हायर लेवल से की जा रही है। अब जहां-जहां भी काम चल रहा है वहां रेलवे अफसर इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।
जीएमः ऐसा नहीं है. देखिए कितना बड़ा ब्रिजबन रहा है, जल्व ही काम पूरा हो जाएगा।
जीएमः नहीं, लगभग सभी मामले निपटा लिए गए हैं। छोटी मोटी समस्याएं होंगी. दूर कर लेंगे।
जीएमः रेलवे के कुछ मापदंड के हिसाब से रिपोर्ट आना शेष होगी, जल्द ही वहां भी ट्रेन चालू हो जाएगी।
जीएमः कुछ माह इंतजार कीजिए, 2026 में ही ट्रेन जरूर चालू हो जाएगी। अब कोई डेडलाइन नहीं बढ़ेगी।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग