5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

बड़ी खुशखबरी…. 2026 में शुरू होगी MP की ये रेल लाइन, चलेगी सपनों की ट्रेन, निरीक्षण पूरा

MP News: सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचीं जीएम शोभना बंदोपाध्याय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2026 में हर हाल में शुरू होगी भोपाल-रामगंजमंडी रेल लाइन। पत्रिका ने की जीएम शोभना से सीधी बातचीत।

3 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Akash Dewani

Dec 05, 2025

WCR GM inspection new rajgarh station Bhopal-Ramganjmandi rail line mp news

Bhopal-Ramganjmandi rail line inspection (Patrika.com)

(राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट)

Bhopal-Ramganjmandi rail line: पश्चिम मध्य रेलवे की जीएम शोभना बंदोपाध्याय (WCR GM Shobhana Bandopadhyay) गुरुवार को राजगढ़ पहुंची। उन्होंने जिले की बहुप्रतीक्षित रेल लाइन भोपाल-रामगंजमंडी लाइन का निरीक्षण किया। वे पहले राजगढ़ में नवीनतम स्टेशन (New Rajgarh Station) पर पहुंची, इसके बाद भोपाल-कोटा मंडल के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का मुआयना किया। वहां उन्होंने कार्यों की बारीकियां देखीं। उन्होंने कहा कि 2026 में हर हाल में रेल लाइन पूरी कर ली जाएगी। (MP News)

जीएम ने किया निरीक्षण, किया बड़ा ऐलान

जीएम सड़क मार्ग से होते हुए राजगढ़ पहुंची, जहां उनके साथ रेलवे निर्माण विभाग की टीम भी पहुंची। डिप्टी चीफ इंजीनियर मोहम्मद वसीम भी उनके साथ थे। जीएम ने पैदल भ्रमण कर रेलवे स्टेशन को देखा। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर संबंधित इंजीनियर सहित ठेकेदारों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि तय समयसीमा में काम पूरा करें। स्टेशन पर वर्तमान में साइडों का काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म लगभग बनकर तैयार हो चुका है।

इसके बाद वे सीधे नेवज नदी पर बन रहे ब्रिज पर पहुंची, जहां के लगभग 10 फीसदी पूरे हो चुके काम का मूल्यांकन किया। संबंधित निर्माण एजेंसी और अन्य इंजीनियर्स, टीम को उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता न करें। उन्होंने टीम के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। उल्लेखनीय है कि 276 किमी के रेल लाइन राजस्थान के सीमा में काम पूरा हो चुका है। मप्र में 20 किमी हिस्से में खिलचीपुर-नयागांव का ट्रैक तैयार है लेकिन गाड़ी नहीं चल पाई है। इसके अलावा राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, कुरावर क्षेत्र में काम चल रहा है।

पीएम के फॉस्टट्रैक प्रोजेक्ट में शामिल है रेलवे लाइन

वर्ष 2000 में रखी गई नींव के बाद से ही 3350 करोड़ रुपए की लागत के रेल लाइन का काम लगातार चल रहा है। कुछ हिस्सों में ब्रिज और छोटे पुल-पुलियाओं का काम जारी है। लगातार इसकी डेडलाइन बदली जा रही है। अब माना जा रहा है कि 2026 में लाइन का काम पूरा हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के फॉस्टट्रैक प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसकी मॉनीटरिंग हायर लेवल से की जा रही है। अब जहां-जहां भी काम चल रहा है वहां रेलवे अफसर इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

जीएम शोभना बंदोपाध्याय से पत्रिका ने की सीधी बात

  1. पत्रिका: राजस्थान में ट्रेन चलने लगी है. मप्र में आखिरकार ये लेटलतीफी क्यों हैं?

जीएमः ऐसा नहीं है. देखिए कितना बड़ा ब्रिजबन रहा है, जल्व ही काम पूरा हो जाएगा।

  1. पत्रिका कुछ जमीन के मामले थे, अन्य दिक्कतें भी थीं क्या अड़चनें दूर कर ली गई हैं?

जीएमः नहीं, लगभग सभी मामले निपटा लिए गए हैं। छोटी मोटी समस्याएं होंगी. दूर कर लेंगे।

  1. पत्रिका खिलचीपुर में सालभर पहले ट्रेन का ट्रॉयल हो चुका है. सीआरएस निरीक्षण हो चुका है, फिर क्यों चालू नहीं हुई?

जीएमः रेलवे के कुछ मापदंड के हिसाब से रिपोर्ट आना शेष होगी, जल्द ही वहां भी ट्रेन चालू हो जाएगी।

  1. पत्रिका तो फाइनली कब तक ट्रेन चालू ठो जाएगी, कोई तय डेट लाइन?

जीएमः कुछ माह इंतजार कीजिए, 2026 में ही ट्रेन जरूर चालू हो जाएगी। अब कोई डेडलाइन नहीं बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग
सागर
Railway new timetable trains timing change rewanchal express mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 09:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / बड़ी खुशखबरी…. 2026 में शुरू होगी MP की ये रेल लाइन, चलेगी सपनों की ट्रेन, निरीक्षण पूरा

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटी का प्रेमी के संग घर से भागना पिता को नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दी जान

RAJGARH
राजगढ़

एमपी में बैलगाड़ी से 30 किमी का सफर कर कलेक्ट्रेट पहुंचा दिव्यांग, बताई पीड़ा

rajgarh
राजगढ़

‘मैं तुम्हें पसंद करता हूं…’ 2 बीवियों’ से भर गया मन, तीसरी को ले आया ‘भाजपा नेता’

(Photo Source: AI Image)
राजगढ़

‘Sorry…sorry..मुझे माफ करना, मैं अपनी स्वेच्छा से मर रही हूं, आपकी पूजा’

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

अमरूद ‘चुराने’ की ऐसी सजा, 10 साल का बच्चा रोता-बिलखता रहा

rajgarh
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.