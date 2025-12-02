‘मैं तुम्हें पंसद करता हूं…’ 2 बीवियों’ से भर गया मन, तीसरी को ले आया ‘भाजपा नेता’

हाल ही में मुझे हकीकत पता चली कि उसकी दो पत्नियां पहले से हैं। पहली पत्नी को उसके मायके गुमानीपूरा छोड़ रखा है। दूसरी पत्नी शिक्षिका है जो खिलचीपुर में रहती है। उसकी तीन लड़कियां है। इस पर मैंने मेहरबान सिंह से सच्चाई जानना चाही तो उसने मारपीट की। इससे मेरा गर्भपात हो गया। इसके बाद उसने मेरा गर्भ ठहरने के लिए शाजापुर इलाज भी करवाया। शिकायत के बाद खिलचीपुर पुलिस ने दहेज प्रताडऩा एवं मारपीट का मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।