एमपी में 300 करोड़ से नए सिरे से बनेगा 106 किमी लंबा फोरलेन हाईवे

ब्यावरा-भोपाल नेशनल हाईवे का निर्माण 1087 करोड़ की लागत से 2019-20 में हुआ था। करीब 106 किमी लंबे इस फोरलेन हाईवे के निर्माण में खूब अनियमितताएं हुई थीं। जिसके चलते तीन ठेकेदार भी बदले गए थे। ऐसे में हर बार नए ठेकेदार ने अधूरा काम जैसे-तैसे पूरा कराने पर फोकस किया। ऐसे में कई तकनीकी खामियां रखी गईं। स्थिति ये है ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक तो फोरलेन जमीन से भी नीचे बना दिया गया। कई जगह बारिश में जलभराव की स्थिति भी बनती है। ऐसे में अब सिरे से मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। जिसमें ब्यावरा-नरसिंहगढ़ के बीच सड़क की 3 से 4 फीट हाईट बढ़ाई जाएगी। साथ ही हर एक किमी पर एक पुलिया बनाई जाएगी। ताकि जल भराव की समस्या न हो। साथ ही नरसिंहगढ़ से भोपाल के बीच डामर वाले हिस्से में पूरे पर डामरीकरण होगा।