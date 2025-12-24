24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी में 300 करोड़ से नए सिरे से बनेगा 106 किमी लंबा फोरलेन हाईवे

mp news: राजधानी भोपाल से जोड़ने वाले फोरलेन हाईवे की नई DPR तैयार, तकनीकी खामियों को किया जाएगा दूर।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Dec 24, 2025

national highway

Biaora-Bhopal four-lane highway (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-46 फोरलेन अब नए सिरे से बनने जा रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से इस नए फोरलेन की नई डीपीआर तैयार की गई है। जिसकी फाइल भी दिल्ली मंत्रालय भेज दी गई है। जल्द ही स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक फोरलेन पर 150 करोड़ रुपए और नरसिंहगढ़ से भोपाल तक भी 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस फोरलेन के निर्माण से पहले सामने आईं तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा। साथ ही कुछ जगह बदलाव भी होंगे। ऐसे में अगले साल से राजधानी भोपाल का सफर और भी आसान होगा।

3-4 फीट बढ़ाई जाएगी मार्ग की हाईट, हर एक किमी पर बनेगी पुलिया

ब्यावरा-भोपाल नेशनल हाईवे का निर्माण 1087 करोड़ की लागत से 2019-20 में हुआ था। करीब 106 किमी लंबे इस फोरलेन हाईवे के निर्माण में खूब अनियमितताएं हुई थीं। जिसके चलते तीन ठेकेदार भी बदले गए थे। ऐसे में हर बार नए ठेकेदार ने अधूरा काम जैसे-तैसे पूरा कराने पर फोकस किया। ऐसे में कई तकनीकी खामियां रखी गईं। स्थिति ये है ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक तो फोरलेन जमीन से भी नीचे बना दिया गया। कई जगह बारिश में जलभराव की स्थिति भी बनती है। ऐसे में अब सिरे से मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। जिसमें ब्यावरा-नरसिंहगढ़ के बीच सड़क की 3 से 4 फीट हाईट बढ़ाई जाएगी। साथ ही हर एक किमी पर एक पुलिया बनाई जाएगी। ताकि जल भराव की समस्या न हो। साथ ही नरसिंहगढ़ से भोपाल के बीच डामर वाले हिस्से में पूरे पर डामरीकरण होगा।

जनवरी आखिर तक शुरू हो सकता है काम

देवांश नुअल, रीजनल मैनेजर ने बताया कि ब्यावरा-भोपाल फोरलेन हाईवे के लिए 300 करोड़ की नई डीपीआर भेजी गई है। स्वीकृति के बाद जनवरी आखिर तक टेंडर आदि की प्रक्रिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ निर्माण भी शुरू करा देंगे। नरसिंहगढ़-ब्यावरा मार्ग की हाईट बढ़ाई जाएगी। हर एक किमी पर एक पुलिया बनाएंगे। अन्य खामियां भी सुधारेंगे।

फैक्ट फाइल- एनएच-46 (ब्यावरा-भोपाल फोरलेन )

कुल लंबाई-106 किमी
लागत- 300 करोड़
ब्यावरा-नरसिंहगढ़ फोरलेन -150 करोड़
नरसिंहगढ़-भोपाल फोरलेन-150 करोड़
80 करोड़ से 5 जगह अलग से बन रहे अंडरपास, ब्रिज
28 करोड़ सागपुर अंडरपास की लागत

ये भी पढ़ें

एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल
गुना
guna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 06:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में 300 करोड़ से नए सिरे से बनेगा 106 किमी लंबा फोरलेन हाईवे

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली से आए अफसरों के सामने दंडवत हुए ‘भाजपा सांसद’, बोले- ‘बेवकूफों की तरह इंतजार करते रहे…’

राजगढ़

MP में यहां स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़झाला, महिलाकर्मी को बिना कार्य वेतन, 40 लाख से अधिक का किया भुगतान

rajgarh health department salary scam attach female worker mp news
राजगढ़

पानी की किल्लत रोक देती थी शादी, 24 घंटे पानी वाला…देश का पहला गांव बना मिसाल

MP News
राजगढ़

‘11 लाख रुपये दो वरना…’ गांव में छोड़ी चिट्ठी, खेत में काट दी सरसों की फसल

rajgarh
राजगढ़

बड़ी सौगात: MP के 3 जिलों को जोड़ने बनेंगी 2-लेन सड़क, 276 करोड़ होगी लागत

2-lane road construction connects 3 districts rajgarh mp news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.