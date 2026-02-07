ब्यावरा NH पर बड़ा हादसा: टायर फटने से ट्रक पलटा, आग में स्वाहा हुआ लाखों का माल

हादसे के दौरान ड्राइवर धर्मेंद्र पुत्र कैलाश पाल सरकड़ा कानपुर और क्लीनर जितेंद्र सिंह व उनके साथी नरेंद्र सिंह ने किसी तरह से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। उन्हें मामूली चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची करनवास पुलिस व दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें भरा लाखों रुपए का माल पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। करनवास थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में टायर फटने से ट्रक के पलटने और आग लगने की बात सामने आई है। मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं।