एमपी के इस जिले में राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी

एसपी अमित कुमार ने बताया कि हमारी टीम रात्रि गश्त कर रही थी। इस दौरान झालरापाटन के ग्रोथ सेंटर चौराहे के पास एक संदिग्ध पिकअप वाहन मिला। जिसमें 320 किलो अवैध मादक पदार्थ मिला। साथ ही एक अन्य कार में सवार दीपक ब्राह्मण (30) नरवल (आगर मालवा), जितेन्द्रसिंह राजपूत (41) गोन्देलमउ (नलखेड़ा), शैलेन्द्र भिलाला (26) निवासी गोंदलमऊ की तलाशी ली गई। वहां घरेलू सामान की आड़ मे रखे हुए 06 प्लास्टिक के ड्रम में भरा हुआ कुल 320.72 ग्राम मादक पदार्थ मिला। संदिग्ध लोगों ने उक्त केमिकल महाराष्ट्र से कोटा, वहां से पिकअप में भरकर आगर ले जाकर जयनारायण उर्फ मामू निवासी छावनी आगर को देना कबूला। जयनारायण ने साथियों के साथ मिलकर उक्त संदिग्ध केमिकल का इस्तेमाल मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बनाने में करना बताया। गोघटपुर में ड्रग्स फैक्ट्री संचालित कर ड्रग्स निर्माण करने की जानकारी थी। झालावाड़ पुलिस ने राजगढ़ एसपी और पुलिस के समन्वय से देर रात संदिग्ध केमिकल की डिलीवरी लेने वाले जयनारायण उर्फ मामू व उसके एक अन्य सहयोगी रामलाल को सुसनेर (आगर) से डिटेन किया। उन्होंने बताया हमें केमिकल रघुनन्दन पाटीदार करने वाला था। इसके बाद पुलिस ने रघुनन्दन के घर की तलाशी संयुक्त रुप से की जहां से 43 किलो केमिकल मिला।