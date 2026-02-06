6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी के इस शहर में पहली बार पहुंची रेल, देखकर दंग रह गए लोग

भोपाल-रामगंज मंडी रेल लाइन पर खिलचीपुर से आगे राजगढ़ तक आई उम्मीदों की रेल

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Sanjana Kumar

Feb 06, 2026

First Train Reaches in this city of MP

First Train Reaches in this city of MP(photo:freepik)

MP News: जिला मुख्यालय पर गुरुवार शाम को पहली बार जिला मुख्यालय तक रेल पहुंची है। रामगंज मंडी से चलकर पहली मालगाड़ी शाम को राजगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। बहुप्रतीक्षित भोपाल-रामगंज मंडी रेल लाइन पर पहली बार ट्रेन के पहुंचते ही लोगों में उत्साह का माहौल बन गया। वर्षों से रेल सेवा का इंतजार कर रहे नगरवासी बड़ी संख्या में रेलवे पटरी के किनारे जमा हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इस ऐतिहासिक पल को देखा और मोबाइल से फोटो-वीडियो बनाकर खुशी जाहिर की।

मालगाड़ी में लाया गया रेल निर्माण का सामान

राजगढ़रेलवे स्टेशन पहुंची इस मालवाहक ट्रेन में रेलवे पटरी सहित रेल निर्माण से जुड़ी आवश्यक सामग्री लाई गई है। हालांकि फिलहाल ट्रैक अधूरा है और कई स्थानों पर काम जारी है, लेकिन पहली बार जिले में ट्रेन आने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कहा कि यह राजगढ़ के विकास की दिशा में बड़ा कदम है। खिलचीपुर से राजगढ़ के बीच ट्रैक को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। इसी खंड में पहले चरण में रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) का निरीक्षण प्रस्तावित है।

मार्च तक सवारी रेल का ट्रायल कराने की तैयारी

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार मार्च माह तक सवारी रेल का ट्रायल कराने की तैयारी है। पहले चरण में राजगढ़-खिलचीपुर और आगे ब्यावरा तक यात्री ट्रेन चलाने की योजना है। रेल सेवा शुरू होने से राजगढ़ को भोपाल और राजस्थान से सीधा रेल संपर्क मिलेगा, जिससे व्यापार, खेती और आम लोगों की आवाजाही को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

2026 के अंत तक पूरा होगा काम

बता दें कि करीब 3050 करोड़ के रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम दिसंबर-2026 तक पूरा करना है। कोटा और भोपाल रेल मंडल में आने वाले उक्त प्रोजेक्ट में कोटा मंडल ने करीब 90 फीसदी काम पूरा करा लिया है। भोपाल मंडल में भी अब तेजी से काम जारी है। पूरे प्रोजेक्ट को दिसंबर तक पूरा करने का दांवा किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Crash: सिर से पैर पर लुढ़की चांदी, एमपी में सोना भी सस्ता… और गिरेंगे दाम!
भोपाल
Gold Silver Price Crash

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 08:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी के इस शहर में पहली बार पहुंची रेल, देखकर दंग रह गए लोग

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम तोड़ रहा था बदमाश, अचानक बजने लगा सायरन; फिर हुआ ये…

rajgarh news
राजगढ़

एमपी के इस जिले में राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी

rajgarh
राजगढ़

पेट दर्द की शिकायत लेकर भर्ती हुई युवती, अस्पताल के टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म, डॉक्टरों में हड़कप

MP News
राजगढ़

एमपी में गेहूं लूटकर ले गए 25 हथियारबंद बदमाश, अब तक की सबसे बड़ी डकैती

MP News
राजगढ़

एमपी में टोल प्लाजा पर दो गुना राशि वसूलने पर लगा भारी जुर्माना

toll plaza
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.