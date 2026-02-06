एमपी में ‘लाड़ली बहना’ से नाम कटवाने की धमकी देने वाले मंत्री ने मारी ‘पलटी’

बता दें कि एक दिन पहले सीहोर जिले के धामंदा में नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति कम देखकर भड़ गए थे। तब उन्होंने कहा था कि यहां 894 लाड़ली बहनाओं को योजना में हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकारी कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति कम नजर आ रही है। मंत्री ने आगे कहा था कि सीईओ से बात कर एक दिन सभी लाड़ली बहनों को बुलाऊंगा। यदि उस दिन भी वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुईं तो रिपोर्ट भिजवाकर योजना से नाम कटवा दूंगा। एक दिन सभी को बुलाकर आगे रिपोर्ट दे देंगे तो एमपी की इस योजना से नाम कट जाएगा। मंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जिससे पैसा लेते हो उसका बोलो भी।