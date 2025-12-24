MP में बिना काम महिलाकर्मी को मिला 40 लाख रुपए वेतन, स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़झाला

वर्ष-2021 से अब तक महिला स्वास्थ्य कर्मी को 40 लाख रुपए से अधिक के वेतन का भुगतान किया गया है। जबकि उक्त कर्मी कभी सेवा देती नजर ही नहीं, आती भी कैसे स्वास्थ्य केंद्र ही बंद था। इसके बाद भी संबंधित कर्मी को वेतन भुगतान होता रहा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत किया गया था। इसके साथ ही नगर परिषद के वार्ड-1, 2, 3 और 4 में स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र लसुलिया रामनाथ को मर्ज कर बंद कर दिया गया।