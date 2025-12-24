24 दिसंबर 2025,

राजगढ़

MP में बिना काम महिलाकर्मी को मिला 40 लाख रुपए वेतन, स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़झाला

MP News: एमपी के राजगढ़ में बंद उप-स्वास्थ्य केंद्र पर अटैच बताकर महिला कर्मी को सालों तक वेतन मिलता रहा। जमीन पर न अस्पताल, न सेवा लेकिन फाइलों में सब कुछ चालू।

राजगढ़

image

Akash Dewani

Dec 24, 2025

rajgarh health department salary scam attach female worker mp news

rajgarh health department salary scam (फोटो- गूगल मैप फोटो)

Health Department Salary Scam: स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता एक गंभीर मामला राजगढ़ के कुरावर विकासखंड में सामने आया है। यहां तीन साल पूर्व बंद किए जा चुके उप-स्वास्थ्य केंद्र लसुलियारामनाथ पर एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को अटैच दिखाकर वर्षों से बिना कार्य कराए नियमित वेतन भुगतान किया गया। ऐसे में खूब फर्जीवाड़ा हुआ। (MP News)

ये है पूरा मामला

वर्ष-2021 से अब तक महिला स्वास्थ्य कर्मी को 40 लाख रुपए से अधिक के वेतन का भुगतान किया गया है। जबकि उक्त कर्मी कभी सेवा देती नजर ही नहीं, आती भी कैसे स्वास्थ्य केंद्र ही बंद था। इसके बाद भी संबंधित कर्मी को वेतन भुगतान होता रहा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत किया गया था। इसके साथ ही नगर परिषद के वार्ड-1, 2, 3 और 4 में स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र लसुलिया रामनाथ को मर्ज कर बंद कर दिया गया।

इस दौरान वहां पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया। जबकि महिला स्वास्थ्य कर्मी वर्दी मेवाड़े को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरावर में अटैच किया गया। बाद में 10 जुलाई-2023 को उन्हें मूल पदस्थापना उप-स्वास्थ्य केंद्र पीलुखेडी पर दर्शाया गया। विभागीय रिकॉर्ड और पोर्टल में उनका अटैचमेंट लगातार बंद उप-स्वास्थ्य केंद्र लसुलिया रामनाथ पर ही बना रहा।

पत्रिका ने पकड़ी गड़बड़ी

हैरानी की बात यह है कि पत्रिका में 15 अक्टूबर 2025 को चार साल से पीलूखेड़ी में पोर्टल पर दिखा रहे है स्वास्थ्य कर्मी, इसलिए रिक्त नहीं पद शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद महिला स्वास्थ्य कर्मी को पीलूखेड़ी से हटाकर पुन बंद उप-स्वास्थ्य केंद्र लसूलिया रामनाथ पर ही अटैच दर्शा दिया गया।

इससे विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है। पत्रिका ने पड़‌ताल के बाद में सामने आया कि जहां अटैच किया वह तो सालों पहले बंद हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर भी महिला स्वास्थ्य कर्मी को पीलूखेड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ दिखाया गया।

2020 में दुर्घटना के बाद से नहीं पहुंची

जानकारी के अनुसार महिला स्वास्थ्य कर्मी वर्ष-2020 में एक दुर्घटना के बाद नियमित रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुई। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में उन्हें फील्ड में कार्यरत दिखाया जाता रहा और हर माह नियमित वेतन का भुगतान होता रहा। वहीं पीलूखेड़ी उप-स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के पीलूखेड़ी, सवास, तुर्कीपुरा और शिवपुरा जैसे गांवों की लगभग 12 हजार की आबादी की स्वास्थ्य सेवाएं अन्य स्टाफ के भरोसे रही। शिशु टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरावर की टीम ने कराए। (MP News)

कार्यालय स्तर से हुआ

उप-स्वास्थ्य केंद्र लसूलिया रामनाथ चालू चालू है। संबंधित कर्मचारी का अटैचमेंट जिला कार्यालय स्तर से हुआ है- डॉ. राजेंद्र अहिरवार, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर

जांच कराई जाएगी

उप-स्वास्थ्य केंद्र बंद है या चालू दिखवा लेती हूं। यदि इस प्रकार की लापरवाही सामने आई है तो मामले की जांच कराई जाएगी। -डॉ. शोभा पटेल, राजगढ़, सीएमएचओ

24 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / MP में बिना काम महिलाकर्मी को मिला 40 लाख रुपए वेतन, स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़झाला

