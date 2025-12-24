201 करोड़ की लागत से 10 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क, UP तक की दूरी होगी कम

अशोकनगर-थूबोन रोड जर्जर होकर गड्‌ढों में तब्दील हो गई थी और सड़क पर निकलते समय वाहनों की दुर्घटनाएं बढ़ गई थीं। इस पर पत्रिका ने कई बार खबर प्रकाशित कर मुद्दा उठाया। मामले पर गंभीरता दिखाते हुए मप्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण ने 7.16 करोड़ रुपए लागत से अशोकनगर से थूबोन तक 30 किमी हिस्से में हामरीकरण कर नवीनीकरण कर दिया है। इससे साड़क पर गड्‌ढों की समस्या खत्म हो गई। वहीं पत्रिका द्वारा बताई गई गहरी साइडों की समस्या पर भी विभाग ने ध्यान दिया और अब साइडों को भरने का काम चल रहा है। (mp news)