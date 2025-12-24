201 करोड़ की लागत से 10 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क, UP तक की दूरी होगी कम

Parasol to Rajghat road construction update (फोटो- Freepik)
Road Widening: अशोकनगर में 201 करोड़ रुपए की लागत से ईसागढ़ व चंदेरी की राह आसान होगी, साथ ही उप्र को जोड़ने बाले रास्ते तक मजबूत व चौड़ी सड़क की सुविधा मिलेगी। इससे जिले के दो विकासखंडों के बीच यातायात सुगम हो जाएगा। इससे लोगों को ऊबड़-खाबड़ व ऊंचे नीचे रास्ते की समस्या से निजात मिलेगी।
मामला पारसौल राजघाट रोड का है। पारसौल से ईसागढ़, जंधार, डाकोनी व चंदेरी होते हुए राजघाट तक 201 करोड़ रुपए की लागत से 73 किमी लंबी सड़क का निर्माण (road construction) हो रहा है। राजघाट से यह सड़क उप्र के रास्ते से जुड़ जाएगी। जर्जर हो चुकी यह सड़क पहले साढ़े पांच मीटर चौड़ी थी, लेकिन इसका चौड़ीकरण कर 10 मीटर चौड़ाई में निर्माण होना है। इसके लिए निर्माण शुरू हो गया है, कई जगहों पर खुदाई का काम चल रहा है और जुलाई 2027 में निर्माण पूर्ण होना है। (mp news)
मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास प्राधिकरण (MPRDC)इस सड़क का निर्माण कर रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताविक अभी सड़क धाटियों की वजह से कई जगहों पर ऊंची तो कहीं वलान है, लेकिन इसके निर्माण के लिए धाटियों की खुदाई करके समत्तल रास्ता किया जाएगा और इसके बाद सड़क निर्माण होगा। ताकि आवाजाही में ढलान व घाटी की समस्या वाहन चालकों को न रहे। आबादी बस्तियों में सीसी सड़क बनेगी और शेष हिस्से में डामरीकरण की सड़क होगी।
अशोकनगर-थूबोन रोड जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो गई थी और सड़क पर निकलते समय वाहनों की दुर्घटनाएं बढ़ गई थीं। इस पर पत्रिका ने कई बार खबर प्रकाशित कर मुद्दा उठाया। मामले पर गंभीरता दिखाते हुए मप्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण ने 7.16 करोड़ रुपए लागत से अशोकनगर से थूबोन तक 30 किमी हिस्से में हामरीकरण कर नवीनीकरण कर दिया है। इससे साड़क पर गड्ढों की समस्या खत्म हो गई। वहीं पत्रिका द्वारा बताई गई गहरी साइडों की समस्या पर भी विभाग ने ध्यान दिया और अब साइडों को भरने का काम चल रहा है। (mp news)
पारसौल से ईसागढ़-चंदेरी होते हुए राजघाट तक सड़क निर्माण चल रहा है जिसकी घाटियों व ढलानों को समतल कर सड़क बनाई जाना है। निर्माण कार्य चल रहा है और जुलाई 2027 तक निर्माण पूर्ण हो जाएगा। वहीं साढ़े पांच मीटर चौड़ी व 30 किमी लंबी अशोकनगर-थूबोन मार्ग का 7.16 करोड़ रुपए लागत से नवीनीकरण किया गया है। - दीपक नामदेव, इंजीनियर, एमपीआरडीसी
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग