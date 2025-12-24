24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

201 करोड़ की लागत से 10 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क, UP तक की दूरी होगी कम

MP News: 201 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कई स्थानों पर खुदाई का काम चल रहा है और परियोजना 2027 में पूरी होने वाली है।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Dec 24, 2025

Parasol to Rajghat road construction road widening ashoknagar mp news

Parasol to Rajghat road construction update (फोटो- Freepik)

Road Widening: अशोकनगर में 201 करोड़ रुपए की लागत से ईसागढ़ व चंदेरी की राह आसान होगी, साथ ही उप्र को जोड़ने बाले रास्ते तक मजबूत व चौड़ी सड़क की सुविधा मिलेगी। इससे जिले के दो विकासखंडों के बीच यातायात सुगम हो जाएगा। इससे लोगों को ऊबड़-खाबड़ व ऊंचे नीचे रास्ते की समस्या से निजात मिलेगी।

मामला पारसौल राजघाट रोड का है। पारसौल से ईसागढ़, जंधार, डाकोनी व चंदेरी होते हुए राजघाट तक 201 करोड़ रुपए की लागत से 73 किमी लंबी सड़क का निर्माण (road construction) हो रहा है। राजघाट से यह सड़क उप्र के रास्ते से जुड़ जाएगी। जर्जर हो चुकी यह सड़क पहले साढ़े पांच मीटर चौड़ी थी, लेकिन इसका चौड़ीकरण कर 10 मीटर चौड़ाई में निर्माण होना है। इसके लिए निर्माण शुरू हो गया है, कई जगहों पर खुदाई का काम चल रहा है और जुलाई 2027 में निर्माण पूर्ण होना है। (mp news)

घाटियों को काटकर समतल होगा मार्ग, फिर निर्माण

मध्य प्रदेश राज्य सड़‌क विकास प्राधिकरण (MPRDC)इस सड़क का निर्माण कर रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताविक अभी सड़क धाटियों की वजह से कई जगहों पर ऊंची तो कहीं वलान है, लेकिन इसके निर्माण के लिए धाटियों की खुदाई करके समत्तल रास्ता किया जाएगा और इसके बाद सड़क निर्माण होगा। ताकि आवाजाही में ढलान व घाटी की समस्या वाहन चालकों को न रहे। आबादी बस्तियों में सीसी सड़क बनेगी और शेष हिस्से में डामरीकरण की सड़क होगी।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा, खबर का दिखा असर

अशोकनगर-थूबोन रोड जर्जर होकर गड्‌ढों में तब्दील हो गई थी और सड़क पर निकलते समय वाहनों की दुर्घटनाएं बढ़ गई थीं। इस पर पत्रिका ने कई बार खबर प्रकाशित कर मुद्दा उठाया। मामले पर गंभीरता दिखाते हुए मप्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण ने 7.16 करोड़ रुपए लागत से अशोकनगर से थूबोन तक 30 किमी हिस्से में हामरीकरण कर नवीनीकरण कर दिया है। इससे साड़क पर गड्‌ढों की समस्या खत्म हो गई। वहीं पत्रिका द्वारा बताई गई गहरी साइडों की समस्या पर भी विभाग ने ध्यान दिया और अब साइडों को भरने का काम चल रहा है। (mp news)

2027 तक पूरा होगा कार्य- MPRDC

पारसौल से ईसागढ़-चंदेरी होते हुए राजघाट तक सड़क निर्माण चल रहा है जिसकी घाटियों व ढलानों को समतल कर सड़क बनाई जाना है। निर्माण कार्य चल रहा है और जुलाई 2027 तक निर्माण पूर्ण हो जाएगा। वहीं साढ़े पांच मीटर चौड़ी व 30 किमी लंबी अशोकनगर-थूबोन मार्ग का 7.16 करोड़ रुपए लागत से नवीनीकरण किया गया है। - दीपक नामदेव, इंजीनियर, एमपीआरडीसी

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: सिंहस्थ 2028 से जुड़े ‘मेगा प्रोजेक्ट’ को मिली हरी झंडी, बदलेगा पर्यटन का नक्शा
झाबुआ
Mega Project Shringeshwar Dham will connect to Ujjain Simhastha 2028 mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 08:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / 201 करोड़ की लागत से 10 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क, UP तक की दूरी होगी कम

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्टेशन पर प्लेटफॉर्म छोड़ पटरी पर खड़े नजर आए सैकड़ों रेल यात्री, वजह आपको दंग कर देगी

MP News
अशोकनगर

फिल्म शूटिंग के लिए एमपी के इस ऐतिहासिक शहर आए अभिनेता राजपाल यादव, बोले- मैं यहां का मुरीद हुआ

Actor Rajpal Yadav
अशोकनगर

सूर्य नमस्कार करते वक्त सर्राफा कारोबारी की थमी सांसें

ashoknagar news
अशोकनगर

राजस्व निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई, पद से हटाया और अतिक्रमण पर चली JCB

ashoknagar
अशोकनगर

महिला पार्षद के फार्म हाउस पर चली जेसीबी, अतिक्रमण जमींदोज

ASHOKNAGAR
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.