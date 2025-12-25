youth missing parvati river voice message search operation
mp news: 'मैं पत्नी, सास-ससुर से तंग आ चुका हूं, पार्वती नदी में कूद रहा हूं, मुझे मत ढूंढना।' यह वॉइस मैसेज करने के बाद 25 साल का युवक लापता हो गया है। मामला मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले का है, आशंका जताई जा रही है कि युवक ने पीलूखेड़ी के पास स्थित पार्वती नदी के बड़े पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजन से मिली सूचना के बाद पुलिस पार्वती नदी में रेस्क्यू टीम से सर्चिंग करा रही है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया है।
जानकारी के अनुसार सीहोर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बमुलियापूरा निवासी अर्जुन पिता शिवचरण मीणा (25) मंगलवार–बुधवार की रात से लापता है। अर्जुन ने लापता होने से पहले अपने जीजा और छोटे भाई को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा था। इसके बाद रात करीब एक बजे घर से दोपहिया वाहन और मोबाइल लेकर निकला और नदी में कूद गया। उसका भेजा गया मैसेज बुधवार सुबह करीब 6 बजे उसके भाई अरविंद ने देखा, जिसके बाद उसने तत्काल श्यामपुर थाना पुलिस को सूचना दी।
परिजन से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम को युवक की तलाश में पार्वती नदी में उतारा। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रेस्क्यू टीम पीलूखेड़ी क्षेत्र स्थित पार्वती नदी पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नदी में संभावित स्थानों पर घंटों तलाश की गई, लेकिन गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक भी अर्जुन का कोई पता नहीं चल सका। लगातार प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर रेस्क्यू टीम को लौटना पड़ा। मामले में श्यामपुर थाना प्रभारी स्वरूपसिंह रावत ने बताया कि रेस्क्यू टीम द्वारा हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन युवक नहीं मिल पाया है। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर, घटना के बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं और गांव में भी चिंता का माहौल बना हुआ है।
