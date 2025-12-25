‘मैं पत्नी, सास-ससुर से तंग आ चुका हूं, पार्वती नदी में कूद रहा हूं, मुझे मत ढूंढना’

परिजन से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम को युवक की तलाश में पार्वती नदी में उतारा। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रेस्क्यू टीम पीलूखेड़ी क्षेत्र स्थित पार्वती नदी पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नदी में संभावित स्थानों पर घंटों तलाश की गई, लेकिन गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक भी अर्जुन का कोई पता नहीं चल सका। लगातार प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर रेस्क्यू टीम को लौटना पड़ा। मामले में श्यामपुर थाना प्रभारी स्वरूपसिंह रावत ने बताया कि रेस्क्यू टीम द्वारा हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन युवक नहीं मिल पाया है। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर, घटना के बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं और गांव में भी चिंता का माहौल बना हुआ है।