भोपाल में नर्स ने खुद को दिया एनेस्थीसिया का ओवरडोज, अस्पताल में छोड़कर भागा प्रेमी

nurse committed suicide by taking an overdose of anesthesia
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नर्स ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेकर खुदकुशी कर ली। नर्स को उसका लिव इन पार्टनर गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था जहां गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नर्स को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसका लिव इन पार्टनर फोन बंद कर फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है। युवती जेके हॉस्पिटल में नर्स थी और युवक के साथ चार साल से लिव इन में रह रही थी।
घटना कोलार थाना इलाके की है जहां जेके हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करने वाली मेघा यादव हॉस्पिटल के पास ही किराए के कमरे में रहती थी। मेघा को रूपेश साहू नाम का युवक बीती रात अस्पताल लेकर पहुंचा था जहां इलाज के दौरान मेघा की मौत हो गई। मेघा ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज लिया था। बताया गया है कि रूपेश ने खुद को मेघा का मुंह बोला भाई बताकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। मेघा की मौत होने के बाद से रूपेश फरार है और उसका फोन भी बंद आ रहा है।
मेघा के परिजन के मुताबिक रुपेश और मेघा के चार साल से प्रेम संबंध चल रहा था। वो एक साथ लिव इन में रहते थे। परिजन ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले मेघा ने अपने भांजे से फोन पर बात की थी तब वो सामान्य लग रही थी और इसके बाद रात में मेघा के फोन से रूपेश ने फोन कर उसे अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना दी। वो पहुंचे तो मेघा अस्पताल में मौत से लड़ रही थी और रूपेश गायब था। परिजन के अनुसार रूपेश ने शादी से करने से मना कर दिया था इस कारण मेघा तनाव में रहने लगी थी। पुलिस को मेघा के कमरे से कुछ मेडिकल सामग्री मिली है जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस फरार रूपेश की तलाश कर रही है।
