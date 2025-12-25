भोपाल में नर्स ने खुद को दिया एनेस्थीसिया का ओवरडोज, अस्पताल में छोड़कर भागा प्रेमी

मेघा के परिजन के मुताबिक रुपेश और मेघा के चार साल से प्रेम संबंध चल रहा था। वो एक साथ लिव इन में रहते थे। परिजन ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले मेघा ने अपने भांजे से फोन पर बात की थी तब वो सामान्य लग रही थी और इसके बाद रात में मेघा के फोन से रूपेश ने फोन कर उसे अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना दी। वो पहुंचे तो मेघा अस्पताल में मौत से लड़ रही थी और रूपेश गायब था। परिजन के अनुसार रूपेश ने शादी से करने से मना कर दिया था इस कारण मेघा तनाव में रहने लगी थी। पुलिस को मेघा के कमरे से कुछ मेडिकल सामग्री मिली है जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस फरार रूपेश की तलाश कर रही है।