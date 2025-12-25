एमपी में Reliance निवेश करेगी ‘4 अरब’, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

जिले के विभिन्न ब्लॉक में ये जगह चिह्नित की गई है। इसमें नए आगामी साल में काम होने की संभावना है। बाहर की इंडस्ट्रीज यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की पूरी उम्मीद हैं। जिला प्रशासन ने पूरा मामला एमपीआईडीसी (MPIDC) को दिया है, वे प्रस्ताव तैयार कर आने वाले दिनों में जगह फाइनल करेंगे और यहीं पर उद्योग शुरू हो पाएंगे। जिले में रोजगार के हिसाब से यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए राजगढ़ विस क्षेत्र में ढाबलीकलां और सारंगपुर में गोपालपुरा को चिह्नित किया है।