राजगढ़

एमपी में Reliance निवेश करेगी ‘4 अरब’, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

MP News: मध्य प्रदेश के दो क्षेत्रों में औद्योगिक हब के विकास के लिए लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। कई बड़ी कंपनियां निवेश कर सकती हैं।

राजगढ़

image

Akash Dewani

Dec 25, 2025

two new industrial hubs in rajgarh Reliance investment mp news

two new industrial hubs in rajgarh (फोटो- reliance industries limited website)

New Industrial Hubs: राजगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने वाली हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने 2000 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की है। जिसमे औद्योगिक विकास होगा। वर्तमान में पीलूखेड़ी को छोड़कर लघु सूक्ष्म इकाइयां छोटे स्तर पर काम कर रही है लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। (MP News)

नए साल में शुरू होगा काम

जिले के विभिन्न ब्लॉक में ये जगह चिह्नित की गई है। इसमें नए आगामी साल में काम होने की संभावना है। बाहर की इंडस्ट्रीज यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की पूरी उम्मीद हैं। जिला प्रशासन ने पूरा मामला एमपीआईडीसी (MPIDC) को दिया है, वे प्रस्ताव तैयार कर आने वाले दिनों में जगह फाइनल करेंगे और यहीं पर उद्योग शुरू हो पाएंगे। जिले में रोजगार के हिसाब से यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए राजगढ़ विस क्षेत्र में ढाबलीकलां और सारंगपुर में गोपालपुरा को चिह्नित किया है।

बायो फ्यूल बनाने की योजना

कलेक्टर ने बताया कि जिले की चिह्नित जगह पर हमने पूरी खुली छूट उद्योगों के लिए दी है। जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन्हें हम जमीनें दिखा भी रहे हैं। इसमें भी हमने यही कहा है कि वे इन्वेस्ट करें। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री (Reliance industries) साढ़े चार सौ करोड़ का निवेश यहां करने की योजना बना रहा है। जिसमें बायो फ्यूल बनाने की योजना है। जिससे स्थानीय स्तर पर यदि यूनिट डलती है तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा।

बायो फ्यूल बनाने के लिए स्थानीय तौर पर किसानों की जमीन पर फ्री समय पर भी वे नेपियर घास उगवाते हैं। जिसका उन्हें दाम दिया जाता है। ऐसे में किसानों को भी इसमें लाभ मिल जाता है। जहां-जहां भी बायो फ्यूल की व्यवस्था होती है, वहां पहुंचकर वे घास उगाते हैं और स्थानीय कृषकों को इसका लाभमिलता है। जिससे वे सीधे तौर पर लाभांवित होते हैं। हालांकि टीम ने आकर विजिट भी कर लिया है, जगह देख ली है लेकिन प्रोजेक्ट को फाइनल करना शेष है।

कलेक्टर ने कहा ये…

आने वाले समय में उद्योगों के लिए हम कुछ करने वाले हैं। 2000 हेक्टेयर जमीन हमने चिह्नित की है। यह पूरा डेटा हमने एमपीआईडीसी को दिया है, यह जगह फाइनल कर यहां इंडस्ट्रीयल एरिया विकसित करेंगे। बॉयो फ्यूल के लिए रिलाइंस इंडस्ट्री भी निवेश करने वाली है, जिस दिशा में भी काम जारी है।- डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर, राजगढ़

यहां चिह्नित की जमीन

जीरापुरः पीपल्या कुलमी, पीपल्दा, किशनपुरा, घाटाखेड़ी।

राजगढ़ः धनवास कलां, गौरखपुरा, मोतीपुरा खाती।

ब्यावराः खानपुरा, तालौड़ी,पड़ोनिया।

खिलचीपुरः तलावड़ी खाजली।

फैक्ट फाइल

23439 हेक्टेयर सरकारी जमीन

2000 हेक्टेयर चिह्नित जमीन उद्योगों के लिए

पीलूखेड़ी में चालू है इकाइयां

ब्यावरा, जीरापुर, खिलचीपुर में लघु इकाइयां संचालित

(नौटः जानकारी उद्योग विभाग के अनुसार)

Published on:

25 Dec 2025 06:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में Reliance निवेश करेगी '4 अरब', हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

