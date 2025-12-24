एमपी में महंत को गैंगरेप के दोष में उम्रकैद, स्पेशल POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला

अभियोजन पक्ष ने 22 साक्षियों को पेश किया और 140 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांच आरोपियों सीताराम दास उर्फ समर त्रिपाठी, विनोद पाण्डेय, धीरेन्द्र मिश्रा, मोनू पयासी, अंशुल मिश्रा को दोषी माना और प्राकृत जीवन के लिए कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चार आरोपियों को संबंधित धाराओं में दोष मुक्त किया है जिसमें संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जान्हवी दुबे, तौसीफ अंसारी शामिल हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने की।