24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

एमपी में महंत को गैंगरेप के दोष में उम्रकैद, स्पेशल POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला

MP News: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राजनिवास गैंग रेप मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांचों दोषियों को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Akash Dewani

Dec 24, 2025

POCSO court mahant Sitaram life imprisonment Rajnivas gang rape case mp news

POCSO court sentenced mahant Sitaram life imprisonment (फोटो-Patrika.com)

Rajnivas gang rape case:रीवा के बहुचर्चित राजनिवास गैंगरेप कांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय पाक्सो की अदालत ने पांच दोषियों को प्राकृत जीवन यानी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। (mp news)

करीब साढ़े 3 साल पुरानी है घटना

घटना 28 मार्च 2022 को रीवा के शासकीय वीआइपी गेस्ट हाउस राजनिवास में हुई। यहां संत सीताराम महराज (Mahant Sitaram Maharaj) उर्फ समर त्रिपाठी रुका था, जिसके पास आरोपी विनोद पाण्डेय पीडि़ता को झांसा देकर लाया और दर्शन के बहाने कमरे में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार हुआ।

मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने 9 आरोपियों को नामजद किया था, जिनकी अलग-अलग भूमिकाएं थीं। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी हितेन्द्रनाथ शर्मा ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ मामले की जांच कर इसे न्यायालय में पेश किया। सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो पदमा जावट के न्यायालय में हुई।

पोक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई सजा

अभियोजन पक्ष ने 22 साक्षियों को पेश किया और 140 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांच आरोपियों सीताराम दास उर्फ समर त्रिपाठी, विनोद पाण्डेय, धीरेन्द्र मिश्रा, मोनू पयासी, अंशुल मिश्रा को दोषी माना और प्राकृत जीवन के लिए कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चार आरोपियों को संबंधित धाराओं में दोष मुक्त किया है जिसमें संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जान्हवी दुबे, तौसीफ अंसारी शामिल हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने की।

काफी चर्चित हुआ था मामला

मार्च 2022 में राजनिवास गैंगरेप कांड काफी चर्चित हुआ था। शहर में बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था जिसकी तैयारियों में सीताराम दास आया था और शहर में भ्रमण कर रहा था। वह राजनिवास में रुका था जहां पर उसने चेलों की मदद से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। (mp news)

ये भी पढ़ें

MP में बिना काम महिलाकर्मी को मिला 40 लाख रुपए वेतन, स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़झाला
राजगढ़
rajgarh health department salary scam attach female worker mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 11:00 am

Published on:

24 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में महंत को गैंगरेप के दोष में उम्रकैद, स्पेशल POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रक चालक से अवैध वसूली की कोशिश, मंडी कर्मचारी ट्रक पर लटका, देखें वीडियो

rewa
रीवा

एमपी दौरे पर अमित शाह, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सीएम खुद देख रहे पूरी तैयारियां

Amit Shah MP Visit
रीवा

कल से शुरु हो रही इंडिगो की रीवा से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, 12 देशों के हुई बुकिंग

Indigo Rewa Indore flight service
रीवा

ट्यूशन जा रहे बच्चे को 25-30 मीटर तक घसीटती रही बाइक, देखें वीडियो

rewa
रीवा

पूर्व पीएम की प्रतिमा बनाने में की जबर्दस्त गड़बड़ी, गृहमंत्री अमित शाह के अनावरण कार्यक्रम से पहले छिड़ा विवाद

Home Minister Amit Shah is coming to unveil the former PM's statue
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.