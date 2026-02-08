एयरपोर्ट को सिलपरा-बेला रिंग रोड से जोड़ेगी यह सड़क, बढ़ जाएंगे जमीनों के दाम

Rewa- मध्यप्रदेश में सड़क चौड़ी करने के लिए किसानों की सहमति से जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यह बात कही। उन्होंने सड़क निर्माण व अन्य कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुकुल विद्यालय से खैरा तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह सड़क रीवा एयरपोर्ट को सिलपरा-बेला रिंग रोड से जोड़ेगी। इससे आसपास के सभी गांवों में जमीनों की कीमतों में इजाफा होगा।