Breaking: रीवा में AUDI का कहर, तेज रफ्तार कार ने तीन को रौंदा; हुई दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार, यह हादसा रीवा-रायपुर मार्ग के कोष्टा का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान शीतल विश्वकर्मा, शिवम विश्वकर्मा और भागवत विश्वकर्मा के रूप में की गई है। 25 फरवरी को भागवत विश्वकर्मा के बेटे शुभम की शादी होने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ऑडी कार को जब्त कर लिया है।