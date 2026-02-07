7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

रीवा

Breaking: रीवा में AUDI का कहर, तेज रफ्तार कार ने तीन को रौंदा; हुई दर्दनाक मौत

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार ऑडी कार ने तीन लोगों को रौंद दिया।

रीवा

image

Himanshu Singh

Feb 07, 2026

MP News: मध्य प्रदेश के रीवा में शनिवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। जिसमें तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जो कि शादी का पहला निमंत्रण कार्ड लेकर चिरहुला नाथ मंदिर जा रहे थे।

जानकारी के अनुसार, यह हादसा रीवा-रायपुर मार्ग के कोष्टा का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान शीतल विश्वकर्मा, शिवम विश्वकर्मा और भागवत विश्वकर्मा के रूप में की गई है। 25 फरवरी को भागवत विश्वकर्मा के बेटे शुभम की शादी होने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ऑडी कार को जब्त कर लिया है।

खबर अपडेट की जा रही है...

mp news

Updated on:

07 Feb 2026 05:13 pm

Published on:

07 Feb 2026 05:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / Breaking: रीवा में AUDI का कहर, तेज रफ्तार कार ने तीन को रौंदा; हुई दर्दनाक मौत

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी के बड़े कांग्रेस नेता का पार्टी से इस्तीफा, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व अन्य नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

Former Mauganj MLA Laxman Tiwari resigns from Congress
रीवा

ब्राह्मण लड़कियों पर कुछ ऐसा लिखा कि गुस्सा उठे लोग, एमपी में आपत्तिजनक पोस्ट पर मचा बवाल

Police case registered against YouTuber Manish Patel in Rewa
रीवा

पति की मौत के बाद देवर से शादी की चल रही थी चर्चा, वीडियो कॉल कर खाया जहर

rewa
रीवा

जीतू पटवारी के खिलाफ हुई नारेबाजी, लोगों ने घेरा और किया सीधा सवाल

jiturewa
रीवा

‘मंदिर भी बनेंगे, विकास भी होगा’, कांग्रेस पर गरजे CM मोहन यादव

CM Mohan Yadav Hits Back at Congress on Temple Development in rewa mp news
रीवा
