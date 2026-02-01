‘मंदिर भी बनेंगे, विकास भी होगा’, कांग्रेस पर गरजे CM मोहन यादव

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा जिले में गुढ़ इलाके के पास खामडीह में स्थित भैरव बाबा मंदिर (Bhairav ​​Baba temple) का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अद्भुत प्रतिमा को देखने अब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास होगा। सरकार मंदिरों का हर क्षेत्र में कायाकल्प करवा रही है। कांग्रेसी सवाल उठाते हैं कि मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। इसके पहले भगवान राम के जन्म स्थान के प्रमाण मांगे गए। कोर्ट ने उचित निर्णय देते हुए श्रीराम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उस फैसले से सभी खुश हैं।