एमपी में रीवा से मऊगंज तक दहशत! कई गांव हाई अलर्ट पर, जंगली हाथियों ने रौंदी फसलें

सामान्य तौर पर एमपी के सीधी जिले में संजय नेशनल पार्क के आसपास के गांवों में ही हाथियों का मूवमेंट रहता है। इन हाथियों द्वारा उस क्षेत्र में फसलों के साथ ही लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की घटनाएं होती रही हैं। कुछ दिन पहले ही सीधी जिले के भोलगढ़, भितरी, कुआं, बडख़रा क्षेत्र में हाथी देखे गए थे। इनकी ट्रैकिंग भी लगातार हो रही है। बांधवगढ़ से मझौली, चुरहट, मलकनपुर आदि क्षेत्रों की ओर से उकसा तक पहुंचने की जानकारी मिली है। उकसा गांव में हाथी के मूवमेंट पर डीएफओ लोकेश निरापुरे, वन विकास निगम के डीएम राकेश कोडापे, एसडीओ एचएल सिंह, रेंजर नयन तिवारी, वर्षा विसेन सहित अन्य शामिल रहे। अधिकारियों ने कहा है कि निगरानी आगे भी रहेगी।