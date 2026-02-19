महिला मित्र के साथ घूम रहे थे डॉक्टर साहब! इतने में पहुंच गई बीवी, फिर बाल पकड़कर घसीटा

शहर के चर्चित डॉक्टर से जुड़ा मामला होने की वजह से कुछ ही देर में यह पूरा मामला चर्चा में आ गया। अब सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम के वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। इस विवाद की वजह सामने नहीं आई है। बीच सड़क पर चाहे भले ही हंगामा मचा हो लेकिन डॉक्टर की पत्नी की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। वायरल वीडियो को लेकर डॉक्टर और उनकी पत्नी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। डॉक्टर की पत्नी भी चिकित्सक हैं। घटना की ने शिकायत भी किसी पक्ष ने थाने में अभी तक नहीं दर्ज कराई है।