रीवा

‘मैं फेमस हो जाऊंगा…’, बेडरूम का 13 मिनट का प्राइवेट वीडियो वायरल, गिरफ्तार

Husband-wife video viral: महिला का पति दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था और बार-बार उसे घर से भगाने का प्रयास कर रहा था।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Astha Awasthi

Feb 17, 2026

Husband arrested

Husband arrested (Photo Source - Patrika)

Husband-wife video viral: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये मामला बेहद हैरान करने वाला ही नहीं है बल्कि पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला भी है। बीते साल दिसंबर में एक पति ने अपनी ही पत्नी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब बेडरूम में पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल उसने चोरी होने की जानकारी दी है, जो बरामद नहीं हुआ है। मंगलवार को पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

ये है पूरा मामला

इस पूरे मामले में पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह 10 मई 2025 को झूला निवासी शिवम साहू से हुआ था। शादी के बाद से ही आरोपी दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। जब पीड़िता ने आर्थिक तंगी के चलते मांग पूरी करने से इनकार किया, तो आरोपी ने उसे बदनाम करने की धमकी दी। पति ने दहेज न मिलने की खुन्नस में बीते साल दिसंबर में पत्नी का 13 मिनट 14 सेकंड का निजी वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया व रिश्तेदारों को भेज दिया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शिवम लंबे समय से गंदी साइट्स देखने का लती था। उसने पत्नी के साथ भी वीडियो बनाया। जब पत्नी ने वीडियो का विरोध किया, तो उसने बिना किसी पछतावे के कहा कि उसने यह पॉपुलर होने के लिए किया है ताकि लोग उसे पहचानें। पीड़िता के भाई ने बताया कि शादी के समय 3 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसमें से 2 लाख दे दिए थे। बाकी पैसों के लिए वह लगातार बहन को परेशान कर रहा था।

दहेज के लिए भी कर रहा था प्रताड़ित

महिला का पति दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था और बार-बार उसे घर से भगाने का प्रयास कर रहा था। आरोपी ने पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाकर ससुराल वालों को भेज दिया था। महिला की शिकायत पर समान थाने में केस दर्ज किया गया था।

जानकारी के मुताबिक आरोपी ट्रक चालक है और घटना के बाद से लगातार बाहर रह रहा था। रविवार रात वह ससुराल आया था और पत्नी पर केस वापस लेने के लिए धमका रहा था। इस दौरान ससुराल वालों के साथ भी उसने अभद्र व्यवहार किया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जिस मोबाइल से वीडियो बनाया था उसके चोरी होने की जानकारी दी है। ऐसे में उक्त वीडियो वायरल होने का खतरा भी बढ़ गया है।

Updated on:

17 Feb 2026 02:09 pm

Published on:

17 Feb 2026 01:45 pm

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

