‘मैं फेमस हो जाऊंगा…’, बेडरूम का 13 मिनट का प्राइवेट वीडियो वायरल, गिरफ्तार

Husband-wife video viral: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये मामला बेहद हैरान करने वाला ही नहीं है बल्कि पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला भी है। बीते साल दिसंबर में एक पति ने अपनी ही पत्नी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब बेडरूम में पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल उसने चोरी होने की जानकारी दी है, जो बरामद नहीं हुआ है। मंगलवार को पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।