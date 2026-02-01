विधायक प्रदीप पटेल के अपने लोगों से ही बना है मूसा गैंग! करीबी था गैंग का ये सदस्य, देखें तस्वीरें

कभी बसपा में रहे प्रदीप पटेल क्षेत्र में हमेशा चर्चा में रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय उनके कथित ब्राह्मण विरोधी बयानों को लेकर निकली किताब से मामला गर्माया था। बाद में वे भाजपा के विधायक बन गए। पिछले डेढ़-दो साल से हिंदूवादी छवि वाले संतोष तिवारी उनके साथ देखे जाते रहे हैं। संतोष ने दो माह पहले मस्जिदों के कथित अतिक्रमण को लेकर धरना दिया था. जिसमें विधायक प्रदीप पटेल भी शामिल हुए थे। दोनों के बीच संबंध अच्छे चल रहे थे, लेकिन जनवरी में हुए एक घटनाक्रम के बाद उनके रिश्तों में कड़वाहट घुल गई। शराब तस्कर विपिन त्रिपाठी से जुड़े एक मामले में संतोष तिवारी के साथ ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी और एक लिस्टेड बदमाश अशोक चौरसिया का नाम सामने आया।