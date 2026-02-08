मातम में बदली खुशियां…बेटे की शादी के कार्ड बांटने निकले पिता, भाई और भांजी को कार ने मारी टक्कर, तीनों की मौत

पुलिस के अनुसार सेमरिया थाना क्षेत्र के चचाई के भागवत विश्वकर्मा (55) के बड़े बेटे शुभम की शादी 24 फरवरी को है। भागवत छोटे बेटे शिवम के साथ रिश्तेदारों को आमंत्रण कार्ड देने निकले थे। भांजी शीतल (32) पति दिलीप विश्वकर्मा के घूमा गढ़ स्थित घर पहुंचे। शादी का न्योता दिया और भांजी को साथ लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। बीच रास्ते में एक बाइक पर सवार तीनों को कोष्ठा के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद विश्वकर्मा परिवार के घर जहां शादी की खुशियों से भरा था, पलभर में ही वहां मातम पसर गया। पुलिस ने कार जब्त कर मामला दर्ज किया है।