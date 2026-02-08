8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

मातम में बदली खुशियां…बेटे की शादी के कार्ड बांटने निकले पिता, भाई और भांजी को कार ने मारी टक्कर, तीनों की मौत

Rewa Incident Audi Car Crash: रीवा-रायपुर कर्चुलियान मार्ग पर हादसा हो गया। कार सवार तीन लोग एयरबैग खुलने से बाल-बाल बचे। घटना के बाद वे कार छोड़कर भाग निकले।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Saurabh Mall

Feb 08, 2026

Rewa Incident Audi Car Crash

रीवा-रायपुर कर्चुलियान मार्ग पर दर्दनाक हादसा (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

Rewa Accident Audi Car Crash: रीवा में खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया, जब बेटे की शादी के कार्ड बांटने निकले पिता, भाई और भांजी एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे का शिकार हो गए।

दरअसल, रीवा-रायपुर कर्चुलियान मार्ग पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने उनकी बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि तीनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार तीन लोग सुरक्षित बच निकले और घटना के बाद कार छोड़कर फरार हो गए।

कार मालिक फरार

बताया जा रहा है कि कार मालिक नोएडा का रहने वाला है और किसी कार्यक्रम में शामिल होने इटौर आया था। रामनई से लौटते वक्त यह हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है और परिवार की खुशियां पल भर में खत्म हो गईं।

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस के अनुसार सेमरिया थाना क्षेत्र के चचाई के भागवत विश्वकर्मा (55) के बड़े बेटे शुभम की शादी 24 फरवरी को है। भागवत छोटे बेटे शिवम के साथ रिश्तेदारों को आमंत्रण कार्ड देने निकले थे। भांजी शीतल (32) पति दिलीप विश्वकर्मा के घूमा गढ़ स्थित घर पहुंचे। शादी का न्योता दिया और भांजी को साथ लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। बीच रास्ते में एक बाइक पर सवार तीनों को कोष्ठा के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद विश्वकर्मा परिवार के घर जहां शादी की खुशियों से भरा था, पलभर में ही वहां मातम पसर गया। पुलिस ने कार जब्त कर मामला दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें

मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा! एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आपस में टकराए, यात्रियों की अटकी सांसें
राष्ट्रीय
air india indigo wing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-car accident

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 03:01 am

Published on:

08 Feb 2026 03:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / मातम में बदली खुशियां…बेटे की शादी के कार्ड बांटने निकले पिता, भाई और भांजी को कार ने मारी टक्कर, तीनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रीवा में AUDI का कहर, तेज रफ्तार कार ने तीन को रौंदा; हुई दर्दनाक मौत

रीवा

एमपी के बड़े कांग्रेस नेता का पार्टी से इस्तीफा, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व अन्य नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

Former Mauganj MLA Laxman Tiwari resigns from Congress
रीवा

ब्राह्मण लड़कियों पर कुछ ऐसा लिखा कि गुस्सा उठे लोग, एमपी में आपत्तिजनक पोस्ट पर मचा बवाल

Police case registered against YouTuber Manish Patel in Rewa
रीवा

पति की मौत के बाद देवर से शादी की चल रही थी चर्चा, वीडियो कॉल कर खाया जहर

rewa
रीवा

जीतू पटवारी के खिलाफ हुई नारेबाजी, लोगों ने घेरा और किया सीधा सवाल

jiturewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.